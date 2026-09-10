به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده انتظامی بابل از دستگیری دو موبایل‌قاپ حرفه‌ای و سابقه‌دار و کشف ۲۵ فقره سرقت تلفن همراه در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ قاسم عزیزی گفت: در پی گزارش‌های متعدد شهروندان درباره موبایل‌قاپی، شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار تیم‌های عملیاتی مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی دوربین‌های مداربسته شهری و اقدامات میدانی، هویت سارقان را که از افراد سابقه‌دار بودند، شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل گفت: مأموران پس از هماهنگی قضایی، در دو عملیات ضربتی و غافلگیرانه، متهمان را هنگام سرقت محاصره و دستگیر کردند.

سرهنگ عزیزی افزود: متهمان در بازجویی‌های فنی به ۲۵ فقره سرقت تلفن همراه اعتراف کردند و در بازرسی از آنان نیز تعدادی گوشی مسروقه کشف و ضبط شد.

وی گفت: متهمان برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل از شهروندان خواست هنگام تردد در معابر و استفاده از تلفن همراه، هوشیاری لازم را داشته باشند و از قرار دادن گوشی در کنار خیابان یا محل‌های تردد موتورسیکلت‌ها خودداری کنند.

سرهنگ عزیزی افزود: شهروندان می‌توانند هرگونه تحرک مشکوک را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.