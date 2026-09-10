به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در پی پیگیری‌های فرماندار محترم ساری درباره نامطلوب بودن کیفیت آرد مصرفی یکی از نانوایی‌های این شهرستان، سید محمد جعفری مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان با حضور در این نانوایی، موضوع را به‌صورت میدانی بررسی و دستور رسیدگی فوری به وضعیت آرد و فرآیند تأمین آن را صادر کرد.



در این بازدید که مدیر توزیع و فروش اداره‌کل، مسئول نمایندگی غله ساری، نماینده فرمانداری و مسئولان کنترل کیفی کارخانه آرد نیز حضور داشتند، گلایه نانوا درباره کیفیت آرد مورد بررسی قرار گرفت. بررسی‌ها نشان داد بخشی از آرد ارسالی از سوی کارخانه، حدود یک ماه در انبار نگهداری شده و سپس به نانوایی تحویل داده شده است؛ مسئله‌ای که افزایش رطوبت آرد و ایجاد مشکل در فرآیند پخت نان را به دنبال داشته است.



جعفری با تأکید بر اینکه این نانوایی به دلیل حجم بالای مراجعه و خدمات‌رسانی روزانه به شهروندان، از نانوایی‌های مهم ساری محسوب می‌شود، دستور داد آرد‌های موجود در نانوایی در اسرع وقت تعویض و نسبت به تأمین آرد باکیفیت اقدام شود.

وی همچنین به مدیر توزیع و فروش اداره‌کل دستور داد به دلیل اهمال صورت‌گرفته از سوی کارخانه، موضوع کسر سهمیه گندم یارانه‌ای این واحد در دستور کار قرار گیرد.



مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران با تأکید بر اینکه کیفیت آرد، مستقیماً بر کیفیت نان و رضایت مردم اثر می‌گذارد، اظهار کرد: با توجه به برخورداری استان از گندم باکیفیت، هیچ توجیهی برای عرضه آرد نامطلوب وجود ندارد و کیفیت پایین آرد به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.



وی با اشاره به دغدغه و تأکیدات دکتر مهدی یونسی‌رستمی استاندار محترم مازندران بر ارتقای کیفیت خدمات در حوزه آرد و نان، از پیگیری و حساسیت بهروز اسکندرنیا فرماندار پرتلاش ساری در این زمینه نیز قدردانی کرد و افزود: صیانت از کیفیت نان و تأمین آرد مطلوب برای مردم، یک مسئولیت جدی است و هیچ کوتاهی در این مسیر پذیرفتنی نیست؛ با هرگونه تخلف و اهمال نیز مطابق ضوابط، برخورد قانونی و جدی خواهد شد.