عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش قیمت سوخت به‌تنهایی نمی‌تواند به مدیریت مصرف منجر شود و باید سیاست‌های مؤثر دیگری از جمله توسعه سوخت‌های جایگزین و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل در دستور کار قرار گیرد.

غلامرضا دهقان ناصرآبادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، با تأکید بر ضرورت تنوع‌بخشی به سبد سوخت کشور افزود: تجربه نشان داده است که افزایش قیمت، به‌تنهایی راهکار مناسبی برای مدیریت مصرف انرژی نیست و باید مجموعه‌ای از سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی همزمان اجرا شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر ظرفیت‌های موجود در بخش CNG تصریح کرد: استفاده از ظرفیت‌های موجود در سبد سوخت کشور می‌تواند نقش مؤثری در کاهش مصرف بنزین داشته باشد و لازم است ظرفیت فعلی CNG کشور و امکان توسعه آن مورد توجه قرار گیرد.

دهقان همچنین نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و خصوصی را از دیگر الزامات مدیریت مصرف سوخت دانست و گفت: دولت باید با نوسازی ناوگان و افزایش بهره‌وری خودروها، زمینه کاهش مصرف سوخت را فراهم کند.