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نمایشگاه فروش پاییزه با بیش از ۲۰۰ غرفه در بندرعباس گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس؛ معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت ادارهکل صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: در نمایشگاه فروش پاییزه کالاهای مورد نیاز مدارس با اولویت کیف، کفش، پوشاک و لوازم التحریر عرضه میشود.
محمد عباسی افزود: کالاهای عرضه شده در نمایشگاه با تخفیف حدود ۱۵ تا سی، و در برخی موارد تا ۳۵ درصد ارائه میشود.
وی به حضور واحدهای تولیدی پوشاک در این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: عرضه مستقیم محصولات تولیدکنندگان، زمینه کاهش قیمت برخی کالاها را فراهم کرده است.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت صمت هرمزگان همچنین از استقرار واحد بازرسی و نظارت در محل نمایشگاه خبر داد و افزود: بازرسان در طول فعالیت نمایشگاه بر نحوه عرضه کالاها و عملکرد واحدهای صنفی نظارت میکنند.
عباسی از شهروندان خواست تخلفات صنفی از جمله گرانفروشی را به واحد بازرسی و نظارت مستقر در نمایشگاه اعلام کنند تا بررسی و پیگیری شود.
نمایشگاه فروش پاییزه به مدت ده روز از ساعت ۱۶ و سی، تا ۲۲ و سی دقیقه در محل دائمی نمایشگاههای بندرعباس واقع در سه راه جهانبار پذیرای شهروندان است.