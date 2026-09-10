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شبکه رادیویی صبا در جدول پخش روز پنجشنبه ۱۹ شهریور، دو برنامه «چنین گفت» و «ماجراهای من و بابام» را با موضوع پاسداشت فرهنگ اصیل ایرانی و بررسی آسیبهای ارتباطی در فضای خانواده به روی آنتن میبرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «چنین گفت» ساعت ۱۳:۴۵، با روایت و اجرای بهنود بهلولی به واکاوی یکی دیگر از بخشهای شاهنامه فردوسی میپردازد.
در این قسمت، داستان پادشاهی «زو طهماسب» و اقدامات او برای بازگرداندن نظم، آرامش و صلح به ایران پس از دورهای پرآشوب روایت میشود تا ضمن آشنایی مخاطبان با فراز و فرودهای حماسی، اهمیت خرد و تدبیر در مدیریت بحران تبیین گردد.
«ماجراهای من و بابام»؛ نگاه طنز به افراط در استفاده از تلفن همراه
برنامه «ماجراهای من و بابام» به تهیهکنندگی وحید کمالیزاده نیز در ساعت ۱۶:۴۵، با زبانی طنز و در قالب موقعیتهای نمایشی به یکی از چالشهای اصلی زندگی امروز یعنی استفاده بیش از اندازه از تلفن همراه میپردازد.
این برنامه با بررسی تبعات ناشی از این عادت بر کیفیت گفتوگوهای خانوادگی، مخاطبان را به ایجاد تعادل و توجه بیشتر به روابط عاطفی و رو در رو دعوت میکند.