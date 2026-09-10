زنگ مهر متفاوت در آذربایجانشرقی
مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجانشرقی از اجرای برنامههای فرهنگی و تفریحی به جای برنامههای درسی در روز نخست سال تحصیلی خبر داد و گفت: یک مهر امسال متفاوت و با نشاط آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
اسفندیار صادقی در تشریح برنامههای بازگشایی مدارس آذربایجانشرقی اظهار کرد:روز نخست سال تحصیلی باید به عنوان روزی جذاب، با نشاط و اثربخش برای دانشآموزان طراحی شود و مدارس از همان نخستین روز فضای متفاوتی را برای آغاز سال تحصیلی فراهم کنند.
وی افزود: در روز اول مهر مراسم زنگ مهر با محوریت بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشآموز مدرسه میناب برگزار میشود و در کنار آن برنامههای متنوع فرهنگی و سرگرمی برای دانشآموزان در نظر گرفته شده است.
مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجانشرقی ادامه داد:مسابقات روایتگری، کتابخوانی، رقابتهای بینکلاسی و برنامههای تفریحی از جمله برنامههایی است که در روز نخست سال تحصیلی در مدارس اجرا خواهد شد.
صادقی همچنین از افزایش مدت زمان زنگ تفریح مدارس در هفته نخست مهر خبر داد و گفت:از چهارم تا هشتم مهرماه با افزایش مدت زنگ تفریح فرصت بیشتری برای اجرای برنامههای فرهنگی، پرورشی و ورزشی در مدارس فراهم میشود.
وی بر تقویت برنامههای قرآنی و نماز در مدارس نیز تاکید کرد و افزود: در روز نخست مهر ماه، محفل انس با قرآن پیش از اذان ظهر در مدارس استان برگزار میشود و پس از آن نیز با به صدا درآمدن زنگ نماز نماز ظهر و عصر با حضور ائمه جمعه شهرستانها در مدارس پایلوت اقامه خواهد شد.
مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجانشرقی هدف از اجرای این برنامهها را ایجاد نشاط، هویتآفرینی و تقویت پیوند فرهنگی و تربیتی دانشآموزان با مدرسه عنوان کرد و گفت:یک مهر نباید صرفاً آغاز کلاسهای درسی باشد بلکه باید فرصتی برای ایجاد انگیزه، نشاط و خاطرهای ماندگار برای دانشآموزان باشد.