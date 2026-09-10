این رقابت‌ها با حضور ۲۴ تیم و ۳۰۰ بوکسور از حوزه‌ها و شهرستان‌های استان تهران در ۱۳ وزن برگزار می‌شود و ورزشکاران برای کسب عنوان قهرمانی با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

به گفته مهران محمدنیا، رئیس هیئت بوکس شهرستان بهارستان، این مسابقات که از عصر چهارشنبه هجدهم شهریور با مشارکت هیئت بوکس و اداره ورزش و جوانان برگزار شده تا ساعت ۲۲ روز جمعه ۲۰ شهریور برگزار خواهد شد.