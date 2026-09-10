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بر اساس پیشبینی ادارهکل هواشناسی خراسان رضوی، شرایط جوی در بخشهایی از استان، طی ۲۴ ساعت آینده با افزایش ابر، وزش باد و احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق همراه خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، طبق مدلهای هواشناسی، در شمالغرب استان، دامنهها و ارتفاعات هزارمسجد و بینالود و ارتفاعات مرکزی استان، وقوع رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی با احتمال بروز خسارت پیشبینی شده است که میتواند در برخی نقاط احتمال آبگرفتگی و ایجاد روانآب را به دنبال داشته باشد.
بر همین اساس، مرکز پیشبینی هواشناسی خراسان رضوی نسبت به این شرایط جوی هشدار سطح زرد شماره ۳۴ را صادر کرده است.
کمینه و بیشینه دمای مشهد طی ۲۴ ساعت گذشته به ترتیب ۱۸ و ۲۹ درجه سانتیگراد بوده است.
بر اساس پیشبینی ۴۸ ساعت آینده نیز آسمان مشهد نیمهابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر افزایش باد رخ خواهد داد.