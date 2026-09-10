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معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزشوجوانان با تأکید بر نقش ورزشکاران در نمایش فرهنگ و هویت ایران اسلامی گفت: رفتارهای فرهنگی و ورزشی ورزشکاران چشم دنیای استکبار را به درد میآورد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محمد شروین اسبقیان، شامگاه چهارشنبه ۱۸ شهریور در مراسم بدرقه سپاهانیهای ملیپوش به بازیهای آسیایی ناگویا اظهار کرد: برگزاری این محفل فرهنگی ورزشی اهمیت کار گروه صنعتی فولاد مبارکه سپاهان را نشان میدهد. اگر به پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و به سخن گرانبهای امام راحل بازگردیم ایشان فرمودند ورزشکار نیستم، اما ورزشکاران را دوست دارم. رهبر شهید انقلاب نیز فرمودند از کسانی که ورزش نمیکنند در دل گلهمند هستم و تاکید داشتند که ورزش امری جدی و اساسی است.
معاون وزیر ورزشوجوانان بیان کرد: در آخرین دیداری که در خدمت ایشان بودم رهبر شهید انقلاب فرمودند ایران قوی باید ورزش قوی داشته باشد. راهکارهای رسیدن به ورزش قوی همین روشهایی است که در ورزش کشور توسط فدراسیونها، باشگاهها و کمیتههای ملی المپیک و پارالمپیک به اجرا در آمده است.
اسبقیان ادامه داد: حضرت آقای شهید در یکی از دیدارهایی که در خدمت ایشان بودیم ۱۱ مرتبه به صورت مصداقی از ورزشکاران تشکر کردند و ۲۳ مرتبه از واژه متشکرم استفاده کردند. ایشان گفتند درباره الناز دارابیان تشکر میکنم که مدالهای خود را تقدیم بیمارستان غزه کرد.
وی یادآور شد: تشکر میکنم از ورزشکاری که بر پرچم مقدس جمهوری اسلامی سجده کرد. تشکر میکنم از تیم ملی فوتبال که با نماد مقاومت به میدان رفت. تشکر میکنم از ورزشکاری که مدال خود را تقدیم خانواده شهدا کرد. تشکر میکنم از ساره جوانمردی که با فرزند خود روی سکو رفت و اهمیت خانواده و فرزندآوری در نظام اسلامی را نشان داد.
معاون وزیر ورزشوجوانان خاطرنشان کرد: کاروانی که امروز عازم ناگویا است به عنوان نمایندگان فرهنگی و ورزشی ایران اسلامی و بهویژه شهدای عزیزی که در میان ما نیستند به این تورنمنت میروند، شهدایی که رفتند تا امروز با این امنیت عازم مسابقات آسیایی شویم. کاروان اعزامی به بازیهای آسیایی ناگویا، نمایندگان فرهنگی و ورزشی ایران و شهدایی است که جان خود را فدا کردند تا امروز ورزشکاران کشورمان در امنیت راهی میدانهای بینالمللی شوند.
اسبقیان ادامه داد: امروز که سرپا ایستادهایم به دلیل دلاورمردی کودکان مدرسه میناب، دختران پر کشیده والیبالیست و افسران شایسته ناو دنا است که مظلومانه به شهادت رسیدند. رفتارهای فرهنگی و ورزشی امروز چشم دنیای استکبار را به درد میآورد. حضرت آقای شهید در آخرین افتخار آفرینی ورزش کشتی فرنگی و آزاد پس از قهرمانی در جهان و درخشش تکواندوکاران به یک نکته تاریخی اشاره کردند. وقتی که زارع مقابل پرچم جمهوری اسلامی ایران زانو زد حضرت آقا از جمله رفتارهای تحسینبرانگیز و موفقیتهای ارزشمند استفاده کردند. ایشان فرمودند که قدرت و معنویت آفریننده ارزش است.
وی گفت: امروز ورزشکاران ما باید در میدانهای ورزش چنین رفتارهایی از خود بروز دهند تا با این رفتارهای ارزشی فرهنگی همزمان کسب قهرمانی و همزمان با به صدا در آمدن سرود جمهوری اسلامی و به اهتزاز در آمدن پرچم کشورمان دشمن عصبانی شود. اینجاست که یاد سخن شهید بهشتی میافتیم که گفت آمریکا باید از ما عصبی باشد و با عصبانیت بمیرد.
همچنین مریم کاظمیپور، رئیس آکادمی ملی پارالمپیک، اظهار کرد: سهم سرمایهگذاری حداکثری در ورزش بانوان توسط باشگاه سپاهان رعایت شده و از ۹ ورزشکار زن نماینده باشگاه سپاهان در مسابقات ناگویا، پنج ورزشکار پارالمپیکی هستند.
همچنین مهین فرهادیزاد، معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزشوجوانان در ادامه اظهار کرد: مسیر بسیار جذابی از ابتدای پیروزی انقلاب فراهم شد و ورزشکاران در خط قدم بسیار تلاش کردند. نخستین حضور زنان در مسابقات آسیایی زمانی بود که شش ورزشکار تیرانداز به بازیهای آسیایی سال ۹۰ پکن اعزام شدند.
وی بیان کرد: شکلگیری تیمها، باشگاهها و مسابقات به تدریج رخ داد، سهبار تیراندازان با واید کارت در مسابقات المپیک شرکت کردند تا اولین ورزشکار زن کشور توانست سهمیه کسب کند. یکی از بهترین عرصههای فرهنگی برای شناسایی ارزشهای نظام و کشور، ورزش است و هیچ عرصه دیگری نمیتواند زنان و مردان را روی سکوهای قهرمانی قرار دهد و به جهانیان بشناساند.