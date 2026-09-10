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محمد رضا شیرزاد و کامیار مرادی دو ورزشکار شایسته کردستانی در اردوی آماده سازی تیم ملی کبدی حضور یافتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مرحله نخست اردوی آمادهسازی تیم ملی کبدی سالنی رده سنی بزرگسالان ایران برای کسب آمادگی حضور در بازیهای آسیایی داخل سالن ریاض عربستان با حضور ۶۵ بازیکن طی روزهای ۲۰ لغایت ۲۵ شهریورماه به میزبانی اراک برگزار میشود.
با دعوت سرمربی تیم ملی کبدی، محمدرضا شیرزاد و کامیار مرادی دو کبدیکار آینده دار کردستانی نیز به اولین اردوی آمادگی ملیپوشان کبدی حضور یافتند.