۱۰ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی شیشه در عملیات پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان سوادکوه کشف و یک نفر دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ مهدی عابدیان سرپرست انتظامی شهرستان سوادکوه از کشف ۱۰ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی شیشه و دستگیری یک نفر در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ عابدیان گفت: در پی دریافت خبری درباره فعالیت افرادی در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر صنعتی شیشه، موضوع در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام تحقیقات و اقدامات اطلاعاتی، متهم را شناسایی و با هماهنگی قضایی در عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.

سرپرست انتظامی شهرستان سوادکوه گفت: در این عملیات ۱۰ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی شیشه که بنا بر بررسی‌های پلیس از یکی از مرز‌های غربی کشور وارد و در حال توزیع بود، کشف و یک دستگاه خودرو نیز توقیف شد.

سرهنگ عابدیان افزود: در این عملیات یک نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

وی با تأکید بر تداوم مبارزه با موادمخدر گفت: تشدید مبارزه با موادمخدر از برنامه‌های محوری پلیس است و شهروندان می‌توانند هرگونه اطلاعات درباره خرید و فروش موادمخدر را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.