به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ قائم‌مقام کمیته امداد استان اصفهان گفت: ۴۷ پایگاه امروز در میادین اصلی تمامی شهر‌های استان و همچنین تمامی مراکز نیکوکاری فعال کمیته امداد، آماده خدمت‌رسانی به خیران و نیکوکاران هستند تا با مشارکت مردم، زمینه تأمین مایحتاج و ملزومات مدرسه فرزندان خانواده‌های تحت حمایت و نیازمند فراهم شود و این خانواده‌ها بدون دغدغه، سال تحصیلی جدید را آغاز کنند.

نبی‌اله اله‌دادی افزود: امسال ۵۰ هزار دانش‌آموز زیر پوشش کمیته امداد در استان اصفهان، چشم‌انتظار مهربانی و همراهی مردم نیک‌اندیش استان برای آغاز سال تحصیلی جدید هستند که از این تعداد، هزار و ۴۸۶ نفر دانش‌آموز سال اولی هستند و بیش از سایرین نیازمند حمایت و همراهی خیران برای آغاز سال تحصیلی خود هستند.

وی با اشاره به مشارکت مردم در جشن عاطفه‌های سال گذشته گفت: سال گذشته ۴۴ هزار و ۷۷۵ بسته لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان نیازمند توزیع شد و با کمک‌های مردمی، ۱۱ میلیارد تومان مساعدت بلاعوض به دانش‌آموزان و دانشجویان اهدا شد که این حمایت‌ها نقش مهمی در کاهش دغدغه‌های تحصیلی خانواده‌های تحت حمایت داشت.

قائم‌مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان گفت: عموم مردم می‌توانند علاوه بر حضور در پایگاه‌های جشن عاطفه‌ها و مراکز نیکوکاری، با ارسال عدد ۱ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۳۱، مراجعه به سامانه Ekram.emdad.ir، شماره‌گیری #۱*۰۳۱*۸۸۷۷*، واریز کمک به شماره کارت ۶۰۶۳۷۳۷۰۰۰۰۰۲۵۰۹ یا استفاده از اپلیکیشن «صدقه من»، در تأمین نیاز‌های تحصیلی دانش‌آموزان نیازمند سهیم شوند.