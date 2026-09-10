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فرمانده انتظامی شهرستان پیشوا از کشف یک قطعه پرنده شکاری از نوع شاهین به ارزش تقریبی یک میلیارد ریال توسط مأموران پلیس آگاهی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرهنگ سید اکبرعربی در تشریح این خبر اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان پیشوا در راستای مقابله با قاچاق و نگهداری غیرمجاز حیاتوحش، موفق به شناسایی و کشف یک قطعه شاهین شدند.
وی با اشاره به ارزش تقریبی یک میلیارد ریالی این پرنده افزود: پس از انجام اقدامات قانونی، شاهین کشفشده برای بررسی، درمان و رهاسازی در زیستگاه طبیعی، تحویل عوامل اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شد.