به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرهنگ سید اکبرعربی در تشریح این خبر اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان پیشوا در راستای مقابله با قاچاق و نگهداری غیرمجاز حیات‌وحش، موفق به شناسایی و کشف یک قطعه شاهین شدند.



وی با اشاره به ارزش تقریبی یک میلیارد ریالی این پرنده افزود: پس از انجام اقدامات قانونی، شاهین کشف‌شده برای بررسی، درمان و رهاسازی در زیستگاه طبیعی، تحویل عوامل اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شد.