فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه گفت: با تلاش پلیس، بیش از ۹ تن چوب و زغال فاقد مجوز به ارزش ۸ میلیارد ریال کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ محمدرضا یاری گفت: ماموران پلیس کرمانشاه پس از اطلاع مبنی بر قطع درختان و نگهداری زغال فاقد مجوز در سطح شهر و روستا‌های کرمانشاه، رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: ماموران با انجام کار‌های اطلاعاتی موفق به شناسایی ۲ دستگاه کامیون و وانت نیسان حامل چوب و زغال فاقد مجوز شده و در بازرسی‌های انجام گرفته ۹ تن و ۱۵۰ کیلوگرم چوب و زغال فاقد مجوز به ارزش ۸ میلیارد ریال، کشف شد.

سرهنگ یاری از دستگیری ۲ نفر در این راستا خبر داد.