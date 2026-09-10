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دولت ترامپ طرح حذف گسترده مهاجران از سرشماری سال ۲۰۳۰ آمریکا را ارائه کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از نیویورک، به نقل از وبگاه خبری ان بی سی نیوز، دولت ترامپ پیشنهاد داده است که مهاجرانِ دارای اقامت قانونی نیز از شمارش در سرشماری ملی و همچنین برخی سوالات مربوط به نژاد و قومیت از فرمها حذف شوند.
دولت ترامپ روز چهارشنبه پیشنهاد تغییر سرشماری ملی را به گونهای ارائه کرد که فقط شهروندان آمریکایی و مقیمان دائم (دارندگان گرینکارت) را شامل شود؛ اقدامی که میتواند به طور قابل توجهی میزان نمایندگی سیاسی و بودجه فدرال دریافتی هر ایالت را تغییر دهد.
اداره آمار آمریکا این پیشنهاد را کمی بیش از یک سال پس از آن ارائه کرد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور، به آژانس زیرمجموعه خود دستور داد تا سرشماری جدیدی طراحی کند که مهاجران غیرقانونی را از شمارش حذف کند. این اداره قرار است سرشماری کامل بعدی را در سال ۲۰۳۰ انجام دهد.
تغییرات پیشنهادی در قوانین، تعداد بیشتری از مهاجران مانند افرادی که به صورت موقت و قانونی در آمریکا هستند را نیز از سرشماری حذف میکند. علاوه بر این، تغییرات پیشنهادی بخشهایی از پرسشنامه را که برای کسب اطلاعات در مورد نژاد یا قومیت است (که از اولین سرشماری در سال ۱۷۹۰ گنجانده شده بود) حذف میکند.
این پیشنهاد به مدت ۳۰ روز برای دریافت نظرات عمومی باز خواهد بود.