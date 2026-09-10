در شش‌ماهه نخست سال جاری، در راستای تشدید نظارت‌های بهداشتی و صیانت از سلامت شهروندان، ۱۰ تن مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته و ناسالم توسط کارشناسان سلامت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان فیروزکوه شناسایی، جمع‌آوری و از چرخه مصرف خارج شد.

این مواد غذایی در جریان بازرسی‌های بهداشتی از مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی کشف شد.

نظارت بر مراکز عرضه مواد غذایی توسط کارشناسان سلامت محیط شبکه بهداشت فیروزکوه با هدف پیشگیری از تهدید سلامت عمومی و ارتقای امنیت غذایی شهروندان بصورت مستمر ادامه خواهد داشت.

از شهروندان درخواست می‌شود هنگام خرید مواد غذایی، به تاریخ تولید و انقضا، سلامت بسته‌بندی و شرایط نگهداری محصولات توجه نمایند.



