فرمانده انتظامی استان قزوین از کشف بیش از ١٤ هزار لیتر روغن موتور قاچاق و خارج از شبکه توزیع به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال در شهرستان تاکستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، سردار محمدقاسم طرهانی گفت: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری و عرضه روغن موتور خارج از شبکه توزیع در انبار یکی از واحد‌های صنفی شهرستان تاکستان، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از انجام تحقیقات لازم و کسب اطمینان از صحت موضوع پس از هماهنگی با مرجع قضایی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن ١٤ هزار و ۲۹۵ لیتر روغن موتور را که در سامانه جامع تجارت ثبت نشده بود کشف کردند.

انبار مورد نظر پلمب و متصدی آن با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

ارزش محموله کشف شده ۱۲ میلیارد تومان برآورد شده است.