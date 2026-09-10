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جلسهی شورای اداری و کمیته برنامه ریزی شهرستان جرقویه با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان در فرمانداری جرقویه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رامین میرزایی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان در این نشست با اشاره به ظرفیتهای جرقویه در بخشهای کشاورزی، گردشگری و معدن گفت: این سه بخش باید محور و اولویت فعالیتهای اقتصادی در شهرستان باشد تا مردم به صورت محسوس اثرات مثبت اقتصادی و معیشتی آن را در زندگی خود درک کنند.
جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی و مولد سازی سرمایههای راکد نهادهای دولتی، توسعه کشاورزی کمآببر، مدیریت منابع آب، تکمیل زنجیره تولید و صنایع تبدیلی، حمایت از سرمایهگذاری و بخش خصوصی، توسعه انرژیهای پاک و نیروگاههای خورشیدی و همچنین بهرهگیری از ظرفیتهای گردشگری در جهت رشد اقتصادی شهرستان از مواردی است که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بر آن تأکید کرد.
شهرام آذرپی فرماندار جرقویه نیز در این نشست با اشاره به پیگیری اعتبارات تملک دارایی ادارات و نهادها گفت: با وجود مشکلات اقتصادی مربوط به جنگ، طرحهای خوبی در شهرستان اجرایی شده که به عنوان نمونه ۲۵ طرح عمرانی، خدماتی و ورزشی با هزینهای بالغ بر ۳۲۰ میلیارد تومان در هفتهی دولت در جرقویه اجرایی شده است.