به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید عباس صالحی با حضور در نشست شورای فرهنگ عمومی استان کهگیلویه و بویراحمد با تشریح برخی از دستاورد‌ها و پیامد‌های جنگ به دغدغه‌های مسئولان استانی در بخش‌های های مختلف حوزه فرهنگ و هنر پاسخ داد.



بسیج اجتماعی مردم، کشور را از بحران عبور داد

سیدعباس صالحی با اشاره به آثار جنگ در حوزه حمل و نقل گفت: در این مدت ۲۵ بندر مورد حمله قرار گرفت و بخش قابل توجهی از ظرفیت بنادر جنوبی دچار اختلال شد، اما با فعال شدن ظرفیت‌های جایگزین از جمله بندر شهید بهشتی، روزانه ۱۳۴ هزار تن بارگیری ریلی انجام شد.

صالحی ادامه داد: همچنین ۳۳ میلیون تن کالای اساسی با استفاده از ناوگان جاده‌ای منتقل شد و کامیون‌داران روزانه حدود ۱۱۹ هزار تن کالا جابه‌جا کردند.

وی با اشاره به آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های انرژی گفت: ۱۴ مخزن و ۱۴ سکوی بارگیری مورد حمله قرار گرفت، اما با وجود اختلال‌های ایجادشده، مردم در تأمین سوخت و برق با مشکل پایدار مواجه نشدند و هرجا اختلالی ایجاد شد، در کوتاه‌ترین زمان جبران شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی این اقدامات را نتیجه استقرار یک نظام اجتماعی و سیاسی مستحکم و حضور مردم در میدان دانست و افزود: در شرایط جنگ، مهندسان، کارشناسان، نیرو‌های فنی و سایر اقشار جامعه کار خود را رها نکردند و برای جلوگیری از اختلال در زندگی مردم پای کار آمدند.

صالحی همچنین با اشاره به آسیب‌های واردشده به بافت شهری گفت: حدود ۱۵۰ هزار واحد مسکونی در ۲۵ استان آسیب دید که با تلاش دستگاه‌های اجرایی و قرارگاه‌های جهادی، روند بازسازی و ساماندهی از همان روز‌های نخست آغاز شد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به آسیب‌ها و ظرفیت‌های کشور اظهار کرد: نباید در بررسی مسائل فقط بخش خالی لیوان را ببینیم. آسیب‌ها و مشکلات باید شناسایی و برای حل آنها اقدام شود، اما در کنار آن باید ظرفیت‌های موجود را نیز شناخت و از آنها استفاده کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: پشتوانه بسیاری از موفقیت‌های کشور، ظرفیت فرهنگی و اجتماعی مردم ایران است؛ مردمی که پای کشور، انقلاب، نظام و جمهوری اسلامی ایستاده‌اند.

صالحی با اشاره به عملکرد متخصصان کشور در حوزه فناوری نیز گفت: با وجود حمله به صد‌ها سایت و مرکز مختلف، نیرو‌های فنی تلاش کردند ارتباطات و خدمات ضروری مردم دچار اختلال نشود و این اقدامات حاصل فعالیت یک فرد یا یک دستگاه نیست، بلکه نتیجه یک جریان اجتماعی است که مسائل کشور را مسئله خود می‌داند.

وی با بیان اینکه مدیر موفق ابتدا باید داشته‌های خود را بشناسد و سپس به سراغ نداشته‌ها برود، افزود: اگر ظرفیت‌ها و داشته‌های کشور به‌درستی شناخته شود، مسیر حل مسائل و پیشبرد برنامه‌ها روان‌تر خواهد شد.

جایگاه خانواده، یک سرمایه اجتماعی مهم در کهگیلویه و بویراحمد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به پیمایش‌های اجتماعی انجام‌شده در استان‌ها گفت: در این پیمایش‌ها باورها، ارزش‌ها و نگرش‌های مردم در حوزه‌هایی مانند خانواده، هویت ملی، هویت انقلابی، هویت مذهبی، مصرف فرهنگی و آسیب‌های اجتماعی بررسی می‌شود.

صالحی با تأکید بر اهمیت ظرفیت خانواده افزود: بر اساس نتایج پیمایش‌های اجتماعی، بیش از ۹۰ درصد مردم این استان با ازدواج سفید یا ازدواج غیررسمی مخالفت دارند که نشان می‌دهد خانواده همچنان جایگاه مهمی در میان مردم دارد.

وی ادامه داد: در پاسخ به این پرسش که در صورت بروز مشکل به چه کسی مراجعه می‌کنید، ۶۳ و نیم درصد مردم استان خانواده را به‌عنوان نخستین مرجع خود معرفی کرده‌اند.

صالحی گفت: حدود ۶۰ درصد مردم استان نیز اعلام کرده‌اند اوقات فراغت خود را با خانواده می‌گذرانند و حدود ۷۱ درصد مردم وعده‌های غذایی را با خانواده صرف می‌کنند.

وی این آمار را نشانه جایگاه خانواده به‌عنوان یک سرمایه اجتماعی مهم دانست و افزود: البته کاستی‌ها و آسیب‌هایی نیز وجود دارد که نباید نادیده گرفته شود، اما مدیریت فرهنگی و اجتماعی باید داشته‌های جامعه را به‌عنوان سکوی حرکت به سمت وضعیت مطلوب مورد توجه قرار دهد.

تکمیل طرح‌های نیمه تمام فرهنگی در استان شتاب می‌گیرند

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تفاهم نامه منعقد شده با استاندار در حوزه زیرساخت‌ها و برنامه‌های فرهنگی گفت: با وجود محدودیت منابع مالی، امیدواریم این تفاهم‌نامه به‌خوبی اجرایی شود.

صالحی افزود: تالار مرکزی یاسوج که سال‌ها بلاتکلیف مانده بود، اکنون پیشرفت مناسبی دارد و تخصیص‌های خوبی برای آن انجام شده است.

وی تکمیل تماشاخانه دهدشت، مجتمع فرهنگی گچساران و مجتمع فرهنگی لنده را از دیگر برنامه‌های امسال اعلام کرد و گفت: توسعه و تکمیل زیرساخت‌های فرهنگی استان به‌صورت جدی دنبال خواهد شد.

دغدغه‌ها و پیشنهادات فرهنگی استان به طور ویژه بررسی می‌شود

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین از اقدامات انجام‌شده در زمینه بیمه هنرمندان و ارائه تسهیلات خبر داد و افزود: جزئیات این اقدامات در نشست تخصصی فرهنگ و هنر ارائه خواهد شد.

صالحی برگزاری کنگره بی‌بی حکیمه (س)، نکوداشت حسین پناهی از مفاخر ملی، تجلیل از خادمان فرهنگ، برگزاری نمایشگاه‌ها و رویداد‌های فرهنگی، دینی و قرآنی، فعالیت کانون‌های مساجد، مؤسسات قرآنی، حوزه کتاب، رسانه و هنر را از دیگر محور‌های تفاهم‌نامه فرهنگی استان عنوان کرد.

وی درباره پیشنهاد «کوچه فرهنگ» نیز گفت: این موضوع را دنبال خواهیم کرد و راه‌اندازی کتابخانه سیار نیز در این طرح مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

صالحی با تأکید بر اهمیت فرهنگ روستا و عشایر اظهار کرد: فرهنگ روستا و به‌ویژه فرهنگ عشایری، یکی از مزیت‌های فرهنگی کشور است.

وی افزود: در وزارت فرهنگ با معاونت امور روستایی ریاست جمهوری درباره تبدیل روستا‌ها و مناطق عشایری به یکی از مقاصد ملی فرهنگی گفت‌و‌گو‌هایی انجام شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین درباره ایجاد اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهر یاسوج گفت: در این زمینه با سازمان اداری و استخدامی اختلاف‌نظر‌هایی وجود دارد، اما معتقدیم برخی شهر‌ها به دلیل گستردگی مسائل فرهنگی و جمعیتی، به ساختار اداری متناسب نیاز دارند.

صالحی تأکید کرد: در چابک‌سازی ساختار اداری، به‌ویژه در حوزه فرهنگ، نباید همه مناطق را با یک الگوی واحد اداره کرد.

ضرورت اجرای مصوبات شورای فرهنگ عمومی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره ضمانت اجرایی مصوبات شورای فرهنگ عمومی گفت: باید از ظرفیت آیین‌نامه جدید حداکثر استفاده را داشته باشیم.

وی حضور مدیران اصلی در جلسات شورای فرهنگ عمومی استان و شهرستان را از نکات مهم این آیین‌نامه دانست و افزود: افرادی که اختیار تصمیم‌گیری دارند باید شخصاً در جلسات حضور داشته باشند تا مسائل و موانع همان‌جا مطرح و درباره آنها تصمیم‌گیری شود.

صالحی بر ضرورت فعال بودن پنج کمیته تخصصی شورای فرهنگ عمومی تأکید کرد و گفت: بررسی‌های کارشناسی این کمیته‌ها باید به مصوبات دقیق و قابل اجرا تبدیل شود.

وی با اشاره به روند تدوین آیین‌نامه جدید شورای فرهنگ عمومی افزود: این موضوع از دوره قبل پیگیری شد و پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیین‌نامه جدید تدوین و ابلاغ شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: این آیین‌نامه طبیعتاً ایده‌آل و بدون نقص نیست و در آینده نیازمند اصلاح خواهد بود، اما گام‌هایی رو به جلو برداشته است و باید از ظرفیت‌های موجود آن حداکثر استفاده را کرد.

صالحی با اشاره به میزان مشارکت اعضای شورای فرهنگ عمومی در استان اظهار کرد: استان از نظر میزان مشارکت و حضور اعضا، اگر نگوییم در جایگاه نخست، قطعاً در شمار استان‌های برتر کشور قرار دارد.

وی افزود: انسجام میان آیت‌الله حسینی، استاندار، نمایندگان استان، فرمانداران و ائمه جمعه شهرستان‌ها می‌تواند زمینه ایجاد یک الگوی اجرایی موفق از آیین‌نامه جدید شورای فرهنگ عمومی را فراهم کند.

شناسایی استعداد‌های فرهنگی و هنری

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شناسایی استعداد‌های فرهنگی و هنری را از مسائل مهم دانست و گفت: سرمایه اصلی کشور استعداد‌های انسانی است و بسیاری از استعداد‌های ارزشمند در گمنامی باقی می‌مانند.

صالحی افزود: اگر این استعداد‌ها شناسایی و حمایت شوند، می‌توانند به سرمایه‌های بزرگ فرهنگی کشور تبدیل شوند و کشف استعداد باید یکی از مأموریت‌های اصلی نهاد‌های مرتبط با نخبگان باشد.

وی با اشاره به پیشنهاد‌های مطرح‌شده در نشست شورای فرهنگ عمومی استان گفت: حدود ۲۲ محور و پیشنهاد از سوی اعضا مطرح شد که همه آنها یادداشت و بررسی خواهد شد و پیشنهاد‌های قابل تعمیم در سطح استان و ملی نیز پیگیری می‌شود.

صالحی درباره رصد و پیمایش‌های فرهنگی نیز اظهار کرد: اقدامات ملی در این زمینه در حال انجام است و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ مأموریت یافته است نیاز‌های پژوهشی، پیمایشی و مطالعاتی حوزه فرهنگ را دنبال کند.

وی افزود: موضوعات و مسائل مطرح‌شده از سوی استان‌ها نیز در این فرآیند مورد بررسی قرار خواهد گرفت.