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مردم سمان در صد و نود و سومین تجمع شب های اقتدار با تاکید بر اینکه پشتیبان نیروهای مسلح هستند شعار دادند : تا پای جان هستیم در خیابان .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️ مردم تاکید کردند مهمترین پیام مقاومت ایران برای آمریکا این است که با زورگویی و تهدید به جایی نمیرسید، تنها راه برای آمریکا، ترک منطقه است وگرنه جز شکستهای پیاپی و تحقیر، چیزی انتظارش را نمیکشد
حاضران در این مراسم با سردادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، بر ادامه راه شهدا و آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کردند.