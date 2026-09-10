به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️ مردم تاکید کردند مهمترین پیام مقاومت ایران برای آمریکا این است که با زورگویی و تهدید به جایی نمی‌رسید، تنها راه برای آمریکا، ترک منطقه است وگرنه جز شکست‌های پیاپی و تحقیر، چیزی انتظارش را نمی‌کشد

حاضران در این مراسم با سردادن شعار‌های «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، بر ادامه راه شهدا و آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.