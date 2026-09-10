به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، در مجمع انتخابات رئیس هیئت پارادوومیدانی استان کرمانشاه، حامد دارابی تنها کاندیدای ریاست هیئت پارادوومیدانی استان بود که برنامه‌های خود را برای چهارسال آینده این رشته اعلام کرد و پس از آن رای گیری از اعضاء آغاز شد.

پس از شمارش آراء، حامد دارابی با کسب ۱۸ رای موافق از مجموع ۱۸ رای ماخوذه، به عنوان اولین رئیس هیئت پارادوومیدانی کرمانشاه انتخاب شد و برای مدت چهار سال سکان هدایت این هیات تازه تاسیس را بدست گرفت.

مجمع انتخابات ریاست هیئت پارادومیدانی کرمانشاه ۲۰ عضو داشت که ۱۸ عضو در این مجمع حضور داشتند.