ظرفیت ۲۰۰ هکتاری گلخانههای صادرات محور در آذربایجان شرقی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت:این استان با برخورداری از ظرفیت ۲۰۰ هکتاری گلخانههای صادرات محور از استانهای پیشرو در توسعه کشت گلخانهای با رویکرد صادراتی به شمار میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
شهرام شفیعی در جلسه مشترک شورای مرکزی و شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی که همزمان با برگزاری همایش سراسری شورای مرکزی این سازمان در تبریز با حضور حجت الله علی محمدی رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور برگزار شد گفت:در این نشست آخرین مصوبات شورای مرکزی، راهکارهای ارتقای جایگاه سازمان و مهمترین مسائل و موضوعات مرتبط با فعالیتهای سازمان نظام مهندسی کشاورزی در سطح ملی و استانی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
وی با اشاره به ضرورت افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی، نقش سازمان نظام مهندسی کشاورزی را در تربیت و به کارگیری نیروهای متخصص و مهارتمحور مهم دانست و بر تقویت ارتباط میان دانش، مهارت و عرصه تولید تاکید کرد.
وی با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در این برنامه موضوع بهرهوری و تامین محصولات اساسی مورد توجه قرار گرفته است و تحقق این اهداف در شرایط فعلی، نیازمند حرکت جدی به سمت افزایش بهرهوری و استفاده از ظرفیت نیروهای متخصص در بخش کشاورزی است.
شفیعی با اشاره به چالشهای موجود در بخش کشاورزی افزود:پس از مسئله آب، امروز ناترازی انرژی به یکی از چالشهای جدی تولید تبدیل شده است. از سوی دیگر افزایش هزینههای تولید و هزینههای انرژی فشار قابل توجهی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی راهکار مقابله با این شرایط را افزایش بهرهوری و حرکت به سمت توسعه عمودی عنوان کرد و گفت:در شرایطی که هزینههای تولید افزایش یافته است، باید به جای تکیه صرف بر توسعه سطح تولید، از دانش، فناوری و روشهای نوین برای افزایش بهرهوری استفاده کنیم.
وی با تاکید بر نقش سازمان نظام مهندسی کشاورزی در این زمینه گفت: تربیت مهندسان ماهر و برخوردار از تواناییهای فنی و عملی باید مورد توجه جدی قرار گیرد. مهندس کشاورزی باید علاوه بر دانش دانشگاهی، مهارت عملی داشته باشد و بتواند در واحد تولیدی حضور موثر داشته و مسائل و مشکلات تولیدکننده را حل کند.
شفیعی ادامه داد: باید به سمت تربیت کارشناسان حرفهای و توانمند حرکت کنیم و در کنار آن زمینه حضور و تقویت بخش خصوصی را نیز فراهم کنیم. کارشناسانی که آموزش عملی دیده و مهارت کافی داشته باشند، میتوانند خدمات موثرتری به تولیدکنندگان ارائه دهند و در نهایت رضایت آنان را افزایش دهند.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود در آذربایجان شرقی گفت: اقدامات خوبی در استان انجام شده و این ظرفیت وجود دارد که آذربایجان شرقی در برخی حوزهها به عنوان استان پایلوت مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از ایجاد دفتر مشترک میان سازمان جهاد کشاورزی استان و دانشگاه خبر داد و گفت: طرح تحولی ترویج نیز آماده شده و در حوزه تعاونیهای روستایی نیز برنامههایی دنبال شده است تا از ظرفیت کارشناسان کشاورزی در بدنه این مجموعهها استفاده شود.
شفیعی با اشاره به اجرای طرح جهش تولید افزود: حدود ۳۰۰ کارشناس در این طرح به کار گرفته شدهاند و زمینه استفاده گسترده از ظرفیت بخش خصوصی نیز فراهم شده است. این طرح علاوه بر کمک به تولید، فرصت مناسبی برای آموزش عملی و کسب تجربه کارشناسان در عرصه واقعی تولید فراهم میکند.
وی همچنین با اشاره به ضرورت مدیریت منابع آب در استان اظهار کرد: در برخی دشتها به دلیل کمبود منابع آب، طرحهای چندساله در حال اجراست و در حوزه پایاب چاهها و سدها نیز میتوان از ظرفیت کارشناسان نظام مهندسی استفاده بیشتری کرد. اجرای امور فنی و اجرایی پایاب سدها از ابتدا تا انتها میتواند با استفاده از کارشناسان متخصص و توانمند این حوزه انجام شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی توسعه گلخانههای هایتک و صادراتمحور را از ظرفیتهای مهم استان دانست و گفت: آذربایجان شرقی در زمینه توسعه گلخانههای هایتک و صادراتمحور جایگاه ممتازی دارد و در حال حاضر حدود ۲۰۰ هکتار گلخانه صادراتمحور در استان وجود دارد.
وی افزود: حدود ۴۰۰ هکتار گلخانه جدید نیز طی دو سال آینده در استان در حال احداث است که امیدواریم با تکمیل و بهرهبرداری از این واحدها، ظرفیت تولید محصولات کشاورزی در محیط کنترل شده و صادراتمحور استان افزایش یابد.
نادر ابراهیمی رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی در این نشست با ارائه گزارشی از عملکرد سازمان گفت:این سازمان در استان بیش از ۱۵ هزار عضو حقیقی و بیش از ۶۰۰ عضو حقوقی دارد.
وی ضمن تشریح اقدامات و برنامههای انجام شده، ظرفیتها، مسائل و چالشهای موجود و برنامههای پیشرو را نیز تشریح کرد.
گفتنی است در این نشست همچنین اعضای شورای مرکزی و شورای استانی سازمان دیدگاهها، پیشنهادها و مطالبات خود را مطرح کردند و بر تداوم تعامل و همافزایی میان سازمان جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی برای ارتقای خدمات تخصصی، افزایش بهرهوری و نقشآفرینی موثرتر در توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی تاکید شد.