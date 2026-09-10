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تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر برای برپایی اردوی مشترک با تیم ملی ترکیه، پنجشنبه ۱۹ شهریور عازم آنکارا میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این اردوی مشترک در آنکارا و با حضور تیمهای ملی سابر ایران و ترکیه برگزار خواهد شد و ملیپوشان ایران پس از پنج روز به کشور بازمیگردند و سپس آماده سفر به ناگویا و حضور در بازیهای آسیایی میشوند.
علی پاکدامن، محمد فتوحی، نیما زاهدی، طاها کارگرپور و نجمه سازنجیان نفرات اعزامی به اردوی ترکیه هستند.
محمد رهبری سرمربی تیم ملی سابر ایران نیز ملیپوشان را در این اردوی مشترک همراهی خواهد کرد.
شمشیربازی ایران در بازیهای آسیایی ناگویا در بخش تیمی و انفرادی سابر مردان و انفرادی سابر بانوان حضور دارد.
در بخش انفرادی، علی پاکدامن، محمد فتوحی و نجمه سازنجیان نمایندگان ایران در بخش انفرادی هستند.
سابریستها پس از پایان اردوی پنجروزه آنکارا به کشور بازمیگردند و با پایان این مرحله از آمادهسازی، خود را برای سفر به ناگویا و رقابت در بازیهای آسیایی آماده خواهند کرد.