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کشاورزان خراسان جنوبی این روزها مشغول برداشت گردو از سطح ۳۳۶ هکتار باغ های استان هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از افزایش ۱۰ درصدی تولید گردو در این استان نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: در حال حاضر ۳۳۶ هکتار از اراضی استان به کاشت گردو اختصاص دارد و پیشبینی میشود امسال حدود ۴۸۰ تن گردو از باغهای خراسان جنوبی برداشت شود.
اسفندیاری افزود: بیشترین سطح زیر کاشت مربوط به شهرستان قاین با ۷۷ هکتار و بیرجند، سرایان و سربیشه در رتبههای بعدی قرار دارند.
وی گفت: ترویج ارقام تجاری سازگار با اقلیم، استفاده از ژنوتیپهای مقاوم به سرمای بهاره، اجرای برنامههای تغذیهای و پیوند سرشاخهکاری از راهکارهای کلیدی برای ارتقای کیفیت محصول است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، خشکسالی و کمآبی را مهمترین موانع پیش روی باغداران عنوان کرد و افزود: این وضعیت علاوه بر کاهش منابع آبی، زمینه شیوع آفات و کاهش کیفیت محصول را فراهم میکند.