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رئیس قوه قضائیه گفت: اجرای اصل ۱۶۵ قانون اساسی، ناظر بر برگزاری علنی دادگاهها، یکی از اصول بنیادین دادرسی عادلانه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست صمیمانه و هماندیشانه جمعی از فعالان، سخنرانان و دستاندرکاران جهاد خیابانی ملت مبعوثشده ایران (که حدود ۶ ماه است خیابانها و میادین را در دفاع از ایران اسلامی و رزمندگان سلحشور تسخیر کردهاند و بال دوم پیروزی بر استکبار جهانی بودهاند)، با حجتالاسلام محسنیاژهای، رئیس قوه قضائیه، برگزار شد.
رئیس قوه قضائیه در سخنانی در این نشست، ضمن خیر مقدمگویی به جهادگران و فرماندهان میدانِ «خیابان»، گفت: جهاد ملت ایران طی ۶ ماه اخیر، بینظیر بوده است. این جهاد درمیدان، مایه یأس دشمن شد و تیری بر قلب معاندین بود. با حضور میلیونی و اعجابانگیز مردم در خیابان، توطئههای سخت و نرم دشمنان متجاوز خنثی گشت و بهترین و برترین دلگرمی و امیدواری برای رزمندگان و قوای مسلح ایجاد شد. همچنین این اجتماعات خودجوش و میلیونی مردمی، به یک الگو برای همه آزادگان و نیروهای ضداستکباری در سطح دنیا تبدیل شد. فلذا ضروری است از این دستاورد شگرف مردمی، به تمام معنا صیانت و حفاظت کنیم.
محسنی اژه ای افزود: هدف ما از برگزاری این جلسات، صرف نشست و برخاست و احوالپرسی نیست؛ ما میخواهیم در این قبیل جلسات، با همفکری و تشریک مساعی، بر مشکلات مبتلابه فائق آییم و نقاط ضعف را مرتفع سازیم.
وی به دغدغهها و مباحثی که از ناحیه جهادگران و فرماندهان میدانِ «خیابان» در خلال این نشست مطرح شد، پاسخ گفت و بیان داشت: باید تفاوت قائل شویم بین شخص یا اشخاصی که تشخیص اشتباه میدهند و سیاست نامطلوب اتخاذ میکنند، با آنان که سوءنیت دارند و یا نفوذی، جاسوس و تعمداً مخرب هستند. حال سؤال آن است وقتی این تفکیک و تمییز را قائل شدیم، آیا باید برخورد و مواجهه یکسان با هر دو قِسم داشته باشیم؟
رئیس قوه قضائیه افزود: سیاستمداری که در مقطع مسئولیتش، از روی تشخیص اشتباه، نه از روی عناد و نفوذ، سیاست غلط و ناصوابی را اتخاذ میکند، آیا مجرم است؟ قانون، تکلیف عناصر نفوذی و خائن را مشخص کرده است؛ اما آیا هر شخصی که تشخیص اشتباه دهد و سیاست نادرست اتخاذ کند، نفوذی و خائن است؟! در قضیهی کاهش جمعیت در اوایل انقلاب؛ در موضوع نوع پرداخت یارانهها در دهه هشتاد و بسیاری از مقولات دیگر که پس از مدتی، جمعی رأی به نادرست و ناصواب بودن آنها دادند، قاعدهی فوقالذکر جریان و سَریان دارد.
محسنی اژه ای گفت: حتی ممکن است بعضاً دو دستگاه اطلاعاتی و امنیتی نیز در باب یک پرونده واحد، دو نظر متفاوت و متهافت داشته باشند و از قضا هر کدام برای نظرات متفاوتشان نیز ادله و بیّنه نیز داشته باشند و علت این امر نیز نظرات متفاوت دو دستگاه امنیتی در باب آن مصداق خاص میباشد.
وی با تاکید بر اهمیت قانونگرایی و التزام عملی به قانون افزود: حال سؤال اساسی آن است که وقتی این نظرات متفاوت و متهافت در باب یک موضوع واحد وجود دارد، آن اصلی که باید فصلالخطاب باشد، کدام است؟ جز آن است که در اینجا فصلالخطاب، قانون است. معالأسف، گاهی برخی افراد برای قانون و قانونگرایی در ساحت قضا، به اندازه داور یک مسابقه فوتبال، ارزش قائل نیستند و به خودشان اجازه میدهند هم قاضی باشند و هم حاکم. کسانی که مقولات ذوابعاد را صرفاً از دریچه نگاه خود مینگرند و به هیچ مرجع دیگری اعتنا ندارند.
رئیس قوه قضائیه گفت: همگان باید خود را ملزم به تبعیت از قانون بدانیم؛ نمیشود آنجایی که قانون مطابق میل ماست، از آن تمکین کنیم و در سایر موارد، قانون را کنار بگذاریم. وقتی امری به قانون لازمالاجرا تبدیل شد، من نمیتوانم به اجتهاد خودم حکم کنم که، چون این قانون را قبول ندارم، پس از آن تبعیت نمیکنم و آن را اجرایی نمیسازم.
اژه ای به تجربه تشکیل شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اشاره کرد و افزود: در مواردی نیز به سبب وجود فوریت و اضطرار، ممکن است از مجرای قانونی، امر بر انجام کاری مغایر با قانون، تعلق گیرد؛ فیالمثل در سال ۱۳۹۷ به سبب حجم بالای مسائل اقتصادی و وجود فوریت و اضطرار برای رفع آنها، شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تشکیل شد؛ در آن مقطع زمانی، امام شهید فرمودند، برای رفع عاجل مشکلات اقتصادی مردم و کشور، چنانچه اعضای آن شورا، در باب موضوعی، به اتفاق نظر برسند و مصوبهای را بگذرانند، من نیز به عنوان رهبری کشور، آن مصوبه را ولو آنکه در تطابق کامل با قانون نیز نباشد، تنفیذ میکنم. علیایحال، این روند آغاز شد و ادامه پیدا کرد؛ ممکن است اکنون گفته شود که تمام اقداماتی که در قالب روند مذکور انجام گرفت، درست نبود؛ بله؛ قطعاً اینگونه نبود که تمامی آن اقدامات ناشی از مصوبات شورای مزبور، بدون خدشه باشد؛ لکن تصمیماتی بود که به سبب اضطرار و فوریت با نقطهنظرات کارشناسی اتخاذ شد.
وی با تبیین ابعاد مبارزه همهجانبه قوه قضائیه با فساد و مفسد، گفت: فساد مسری و زنجیرهای است؛ فساد اخلاقی، فساد اقتصادی میآورد و ایبسا فساد اقتصادی به فسادهای سیاسی، امنیتی، فرهنگی و ... ختم شود؛ فساد سیستم را از درون تهی میکند؛ فلذا مبارزه همهجانبه با فساد یک ضرورت قطعی و حتمی است. ما طی ۵ سال اخیر راهبرد و دکترین نوینی را در عرصه مبارزه با فساد اتخاذ کردهایم و اعلام داشتهیم که صرف مبارزه با مفسد و مصادیق فساد کفایت نمیکند و ما را به سر منزل مقصود نمیرساند؛ فلذا سراغ ریشهها، زمینهها و گلوگاههای فساد رفتیم و بیش از ۲۰۰ منشاء فساد را شناسایی کردیم و با همکاری بخشهای ذیربط درصدد مسدود کردن آنها برآمدیم.
رئیس قوه قضائیه افزود: در حوزه بانکها و بانکهای خصوصی نیز قوه قضائیه ورود داشته است. درخصوص بانکی که ناترازی بالایی داشت، قصد ما انحلال هر چه زودتر آن بود؛ لکن این قضیه در شوراهای مربوطه رأی نمیآورد؛ البته ما از پای ننشستیم و موضوعِ آن بانک دارای ناترازی بالا و سایر موضوعات مرتبط با این حوزه را پیگیری کرده و همچنان پیگیری میکنیم.
محسنی اژه ای با تاکید بر اهمیت مضاعف رسیدگی به فساد کارگزاران، گفت: ما اعتقاد راسخ داریم که باید با هر کسی که فساد میکند برخورد قاطعانه و قانونی کرد؛ لکن برخورد با کارگزار حکومتی و دولتی که مرتکب فساد میشود باید با قاطعیت بیشتری همراه باشد؛ بر همین اساس، ما با فساد درون قوهای با نهایت قاطعیت برخورد میکنیم.
وی به مبحث کارتهای بازرگانی هم اشاره کرد و افزود: قوه قضائیه به موضوع کارتهای بازرگانی و اجاره آنها نیز که منشاء تخلفات و جرائم عدیدهای بوده، ورود داشته است و پرونده ناظر بر آن همچنان مکشوف است. ما به سراغ نهاد صادرکننده کارتهای بازرگانی و نهاد ناظر بر نوع استفاده از این کارتها رفتهایم در این زمینه پروندههایی تشکیل شده است که در فرصت قانونی در مورد ان اطلاع رسانی میشود.
رئیس قوه قضائیه گفت: در حوزه زمین و جرائمی که در این حوزه شکل میگیرد نیز ورود جدی داشتهایم؛ موضوع تغییر کاربریها، تصرفات غیرقانونی، تعدی به حریم سواحل و حریم و بستر رودخانهها و اراضی طبیعی و ملی را با جدیت دنبال کردهایم.
محسنی اژه ای با بیان اینکه مبادی ورودی و خروجی کالاها در کشور، وضعیت بسیار بهتری با گذشته پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: قوه قضائیه در دوره اخیر جلودار ساماندهی مبادی ورودی کالا به کشور بوده است؛ مبادیای که بعضاً سرچشمه فسادهای گسترده است. ما با همکاری سایر قوا، به مقوله ساماندهی فرآیندهای صادرات و واردات از جمله ثبت سفارشها، تخصیص ارز، تخلیه محموله کشتیها در بنادر و گمرکات و ارسال بهموقع آنها به نقاط مختلف کشور و ساماندهی انبارهای گمرکات، بنادر، انبارهای کالاهای متروکه و اموال تملیکی، ورود کردیم و من در همین راستا در چند نوبت به شمال و جنوب کشور سفر کرده و از مراکز مهم صادراتی و وارداتی شخصاً سرکشی کردم. نمیخواهم بگویم که مشکلات و مسائل این حوزه به صورت کامل و صددرصدی مرتفع شده است، اما تاکید دارم که وضعیت مبادی صادراتی و وارداتی ما به لحاظ جهات مختلف سامانیابی، با گذشته قابل مقایسه نیست و در این حوزه پیشرفت چشمگیری داشتهایم.
رئیس قوه قضائیه در ادامه این نشست، ضمن برشمردن مزایای برگزاری علنی دادگاهها افزود: من از طرفداران پروپاقرص برگزاری دادگاههای علنی هستم و این امر ناشی از تجارب بیش از ۴۰ ساله من در این حوزه است. به جد اعتقاد دارم که اجرای تمام و کمال اصل ۱۶۵ قانون اساسی، ناظر بر برگزاری علنی دادگاهها، یکی از اصول بنیادین دادرسی عادلانه است و این مهم در نظام حقوقی و قضایی ما با قیود و استثنائاتی از جمله آنکه جریان دادگاه، مخل امنیت و عفت عمومی نباشد، پذیرفته شده است. برگزاری دادگاههای علنی گاهی بازدارندگیای ایجاد میکند که حتی حکم نهایی نمیتواند داشته باشد، من چه در بیش از ۵ سال اخیری که مسئولیت ریاست قوه قضائیه را برعهده دارم و چه قبل از آن در مناصب مختلف، تلاش زیادی به خرج دادم که برگزاری علنی دادگاهها و انتشار مفاد آن، در چارچوب مقتضیات قانونی را به طور کامل اجرایی سازم. تاکید ما آن است تا جاییکه قانون اجازه میدهد، دادگاهها، بویژه دادگاههای رسیدگی به اتهامات اقتصادی و مالی باید علنی برپا شوند؛ برگزاری دادگاههای علنی هم به نفع خودِ قضات است و هم به سودِ مردم است چرا که دانش و آگاهی حقوقی و قضایی آنها را بیشتر میکند و از این طریق از وقوع بسیاری از مفاسد و کلاهبرداریها پیشگیری میشود.
محسنی اژه ای گفت: اینکه بگوییم دادگاه علنی است، اما از انتشار جزئیات آن و اسامی متهمان آن و حتی نشانهای که اذهان عمومی را به سمت متهمان سوق دهد، خودداری کنیم، خُب این دیگر چه دادگاه علنیای است؟! البته باید توجه داشت که در برخی از موارد شرعاً و قانوناً مجاز به انتشار مفاد دادگاه تا زمان قطعیت حکم نیستیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش در این نشست به موضوع ناهنجاریهای اجتماعی پرداخت و افزود: در موضوع ناهنجاریهای اجتماعی نیز من با همه شما دغدغهمندان و دلسوزان، همدل و همدرد هستم و معتقدم وضعیت فعلی نه با شرع تطابق دارد و نه با قانون و مصلحت و هر چه جلوتر برویم، چنانچه اقدام عاجل و مدبرانهای نکنیم، باید هزینه بیشتری بپردازیم.
رئیس قوه قضائیه گفت: دشمن قطعاً مترصد سوءاستفاده از وضعیت ناهنجاریهای اجتماعی است؛ در این فقره نباید صرفاً از قوه قضاییه مطالبه داشت بلکه باید به سایر نهادها و بخشهای مربوطه و متولی نیز نظر افکند.
محسنی اژه ای افزود: ما همچنان معتقدیم که با عمل به قوانین موجود، میتوان تا بالای ۷۰ درصد از ناهنجاریهای اجتماعی کاست؛ در این حوزه باید همه متولیان و بخشهای ذیربط، قائل و عاملِ به قوانین و مقررات مدوّن موجود از جمله قوانین محیطهای آموزشی، محیطهای صنفی باشند.