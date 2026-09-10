شبکه حفاظت و کنترل برق ۲۳۰ کیلوولت شرکت برق منطقه‌ای خوزستان در قالب طرح های اصلاح و بهینه ­سازی شبکه و در راستای تامین برق تابستان بروز رسانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون بهره‌برداری شرکت برق منطقه‌ای خوزستان از به روزرسانی سیستم حفاظت و کنترل شبکه برق ۲۳۰ کیلوولت این شرکت در قالب پروژه­‌های اصلاح و بهینه ­سازی شبکه و در جهت تامین برق تابستان جاری خبر داد.

علی اصغر خدامراد منگری اظهار کرد: ارزش سرمایه‌گذاری این طرح بالغ بر ۲۱۳ میلیارد ریال شامل خرید، تعویض، تست و راه‌اندازی هشت دستگاه رله دیستانس زیمنس نسل پنجم به همراه تنظیمات جدید در مبدا و مقصد خطوط پست‌های برق ۲۳۰ کیلوولت شمال‌غرب، اهواز جنوبی و پست اصلی بهبهان بوده است.

وی افزود: با اجرای این پروژه، اهداف افزایش قابلیت اطمینان بهره‌برداری از شبکه ۲۳۰ کیلوولت و به‌روز‌رسانی سیستم حفاظت و کنترل، محقق شده است.

خدامراد منگری بیان کرد: تعویض هشت دستگاه رله دیستانس بخشی از طرح تعویض، آزمایش و راه اندازی ۲۶ دستگاه رله دیستانس در شبکه انتقال بوده که باتوجه به محدودیت‌های شبکه و عدم امکان خاموشی به علت پرباری در فصل گرما، تاکنون تعداد ۲۰ دستگاه رله تعویض شده و ادامه طرح نیز در دست اقدام است.

وی با اشاره به تداوم روز‌های گرم و افزایش بار شبکه برق خوزستان از مشترکان خواست با تداوم مدیریت مصرف برق، به پایداری شبکه کمک کنند.

معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقه‌ای خوزستان نیز از تکمیل اتصالات خطوط ۱۳۲ کیلوولت ارتباطی کلیدخانه چم‌ریحان در شهرستان ایذه با هدف افزایش پایداری و تقویت شبکه برق نواحی شمال‌شرق و مارون خبر داده بود.