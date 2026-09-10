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معاون امور فرهنگی کمیته امداد کشور در کاشان: بیش از ۳۳۰ هزار مددجو از آموزشهای طرحهای یاس و نوید زندگی بهرهمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون امور فرهنگی کمیته امداد کشور در بازدید از کانون فرهنگی تربیتی شهرستان کاشان با اشاره به اجرای طرحهای توانمندسازی مهارتی و فرهنگی در سراسر کشور گفت: بیش از ۳۳۰ هزار نفر تاکنون در قالب طرحهای یاس و نوید زندگی از آموزشهای مهارتی بهرهمند شدهاند.
حجتالاسلام والمسلمین مهدی متقیفر افزود: این نهاد در راستای توانمندسازی فکری، فرهنگی و اقتصادی خانوادههای تحت پوشش، برنامههای متنوعی را برای دانشآموزان، زنان سرپرست خانوار و دختران در آستانه ازدواج طراحی و اجرایی کرده است.
وی با اشاره به فعالیت بیش از ۱۰۰ کانون فرهنگی تربیتی فعال در سراسر کشور تصریح کرد: در قالب طرح یاس (با همکاری سازمان جوانان هلالاحمر)، بیش از ۱۳۰ هزار نفر و در قالب طرح نوید زندگی، حدود ۲۰۰ هزار نفر از دختران در آستانه ازدواج، آموزشهای مهارتی لازم را فراگرفتهاند.
معاون امور فرهنگی کمیته امداد کشور همچنین به خدمات تحصیلی این نهاد اشاره کرد و گفت: امسال در مجموع یک میلیون بسته لوازمالتحریر در سراسر کشور به دانشآموزان زیر پوشش اهدا خواهد شد که سهم استان اصفهان بیش از ۵۰ هزار بسته است؛ از این تعداد، سهم شهرستان کاشان یک هزار و ۴۸۰ بسته دانشآموزی خواهد بود.
حجتالاسلام والمسلمین متقیفر در پایان با تأکید بر اهمیت رویکردهای تربیتی و اردوهای زیارتی کمیته امداد خاطرنشان کرد: در ایام اربعین امسال بیش از ۶۵ هزار نفر از مددجویان به عتبات عالیات اعزام شدند و برنامهریزی شده است تا در سال جاری، حدود ۱۵۰ هزار نفر در اردوهای زیارتی از جمله مشهد مقدس و عتبات عالیات شرکت کنند.