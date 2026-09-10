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معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: مجتبی کفیلی، با درخشش در رقابتهای انتخابی تیم ملی، جواز حضور در ترکیب تیم ملی اسکواش بزرگسالان را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، تیم ملی اسکواش بزرگسال با ترکیب سپهر اعتمادپور، مجتبی کفیلی، محمد چنگانیان و سمیعالله قاصدآبادی در مسابقات قهرمانی بزرگسالان تیمی آسیا شرکت خواهد کرد.
رقابتهای قهرمانی آسیا از ۱۲ تا ۱۶ آبان در اسلامآباد پاکستان برگزار میشود.
معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: حضور مجتبی کفیلی به عنوان ورزشکار منتخب کیش در ترکیب تیم ملی، نشاندهنده ظرفیت ورزش قهرمانی کیش و تداوم حضور ورزشکاران کیش در سطح ملی و رقابتهای بینالمللی است.