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نخست وزیر پاکستان در نشست آتی مجمع عمومی سازمان ملل قرار است، تلاشهای کشورش برای یافتن راه حل سیاسی و پایان دادن به جنگ میان ایران و آمریکا را تشریح کند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، نخست وزیر پاکستان قرار است در نشست آتی مجمع عمومی سازمان ملل، تلاشهای اسلام آباد برای یافتن راه حل سیاسی و پایان دادن به جنگ میان ایران و آمریکا را تشریح کند.
به نقل از «داون نیوز»، «شهباز شریف» نخست وزیر پاکستان ۲۵ سپتامبر (۳ مهر) در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد و انتظار میرود تحولات جنگ ایران و آمریکا و پیامدهای آن، به ویژه امنیت تنگه هرمز و ثبات منطقه، از محورهای مهم رایزنیهای این نشست باشد.
بر اساس این گزارش پاکستان در این نشست بر موضع خود مبنی بر ضرورت حل و فصل درگیری از طریق مذاکره و پرهیز از ادامه رویارویی نظامی تاکید خواهد کرد.
شهباز شریف همچنین قرار است تماسها و رایزنیهای اسلام آباد با کشورهای درگیر در تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنش را تشریح کند.
موضوع ایران پیش از آغاز نشست رهبران جهان نیز در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفته است. شورای امنیت قرار است ۱۷ سپتامبر (۲۶ شهریور) درباره تمدید ماموریت هیئت کارشناسی نظارت بر تحریمهای ایران رای گیری کند؛ اقدامی که میتواند بار دیگر اختلاف میان آمریکا و متحدان غربی آن از یک سو و روسیه و چین از سوی دیگر را تشدید کند.
روزنامه «داون» با اشاره به موقعیت جغرافیایی پاکستان و منافع اقتصادی و امنیتی این کشور در منطقه خلیج فارس، نوشته است: جلوگیری ادامه جنگ ایران و آمریکا برای اسلام آباد اهمیت ویژهای دارد.
نخست وزیر پاکستان همچنین قرار است در حاشیه نشست مجمع عمومی با شماری از رهبران و مقامهای کشورهای مختلف دیدارهای دوجانبه داشته باشد.