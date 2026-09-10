به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فیضی قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی دیشب در برنامه گفتگوی ویژه خبری از صدا و سیمای خراسان رضوی گفت: در سفر تولیت آستان قدس رضوی در بهمن ۱۴۰۳ به منطقه سرخس، در حوزه املاک هزینه انتقال سند اجاره مالکیت به واحد‌هایی که روستایی، حق پذیره یا حق تقدیمی آستان قدس، به دستور تولیت بخشیده شد، در مناطق شهری یک تخفیف چهل تا هفتاد درصدی اعمال شد، وده ها قطعه از املاک شهری سرخس به صورت کاملاً مجانی در اختیار نهاد‌های خدمات رسان به مردم مثل کمیته امداد، بهزیستی و شهرداری برای فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی و مردمی واگذار شد که مجموع این بخشودگیها دو و نیم همت است.

وی با تاکید براینکه نود و پنج درصد اراضی شهرستان سرخس موقوفه آستان قدس رضوی است افزود : آستان قدس رضوی فقط در چهارچوب شرع و نیت واقف و دستورات ولی فقیه زمان قدرت اجرایی دارد و با وجود اینکه مالکیت در اختیار آستان قدس رضوی است، اما نحوه اداره و بهره بری و بهره مندی از آن تابع شرایطی است که نیت واقف یکی از آنها است و آستان قدس مسئول حفظ نگهداری بهره وری و در نهایت عمل به نیت واقف است

فیضی افزود: وظیفه آستان به طور کلی توجه به مناطق موقوفه دار است هم بنا به امریه رهبر شهید و هم بنا به دستورات تولیت آستان قدس رضوی تعهد داریم نسبت به مناطقی که موقوفه آستان هستند خدمات ارائه کنیم حتی در برخی مناطق که به دلایلی چون خشکسالی عایدی ندارد.

وی، احیای مسجد امام رضا(ع)، ساخت حوزه علمیه خواهران و برادران، راه اندازی کتابخانه سیار ، تجهیز مدرسه روستای آق دربند، تامین تجهیزات هوشمندسازی پنجاه کلاس درس ،ساخت زمین ورزشی در هشت مدرسه روستایی، ساخت یک هنرستان در گنبدلی سرخس با ده میلیارد تومان هزینه را از جمله فعالیتهای آستان قدس رضوی در شهرستان سرخس برشمرد.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی، فراهم کردن همه زیرساخت‌های لازم و تجهیز گذرگاه مرزی سرخس و فعالیت رسمی و قانونی منطقه ویژه اقتصادی سرخس را از اقداماتی برشمرد که با حمایت آستان قدس رضوی برای رونق اقتصادی منطقه و کشور برداشته شده است.