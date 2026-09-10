آغاز ثبتنام بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت(ع) در لرستان
رئیس گروه قرآن و عترت ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان از آغاز ثبتنام بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت(ع) همزمان با سراسر کشور خبر داد و از قرآنآموزان و فعالان قرآنی استان برای حضور در این رویداد ملی دعوت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
کیانوش سوری اظهار کرد: ثبتنام این دوره از شنبه ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۵ آغاز شده و تا ۱۴ مهرماه ادامه دارد و علاقهمندان میتوانند با مراجعه به سامانه جامع امور قرآنی «حمد» به نشانی qia.ir نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
وی گفت: این آزمون فرصتی برای قرآنآموزان، حافظان، فعالان مؤسسات قرآنی،مساجد، کانونهای فرهنگی هنری و عموم علاقهمندان است تا ضمن سنجش دانش و مهارتهای قرآنی خود، در یک رویداد سراسری مشارکت کنند.
رئیس گروه قرآن و عترت ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان گفت: بیستمین دوره آزمون در چهار محور حفظ و مفاهیم قرآن کریم، معارف قرآن و اهلبیت(ع)، مهارتهای تبلیغی و ترویجی "فصل تعالی" و بخش ویژه حفظ و مفاهیم سوره مبارکه فتح برگزار میشود.
سوری با اشاره به تنوع رشتههای این دوره بیان کرد: در بخش مهارتهای تبلیغی و ترویجی، موضوعاتی همچون قرآن و هوش مصنوعی، کنشگری قرآنی در فضای مجازی، قصهگویی قرآنی، داستاننویسی و تولید محتوای چندرسانهای قرآنی پیشبینی شده است.
سوری ادامه داد: آزمون رشتههای کتبی پنجشنبه ۲۸ آبانماه برگزار میشود و آزمون رشتههای الکترونیکی نیز از یکم تا پنجم آذرماه انجام خواهد شد.
رئیس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به پیشبینی جوایز این دوره خاطرنشان کرد: برای حفظ هر جزء جدید قرآن کریم ۵ میلیون ریال و در بخشهای معارف قرآن و اهلبیت(ع) و حفظ سوره مبارکه فتح نیز جوایز نقدی به قید قرعه در نظر گرفته شده است.
سوری در پایان از جامعه قرآنی استان لرستان خواست با مشارکت گسترده در این آزمون، زمینه حضور پررنگ و شایسته لرستان در بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت(ع) را فراهم کنند.