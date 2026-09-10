استاندار قم با تأکید بر اهمیت تکمیل محور ورجان ـ کهک گفت: با رفع معارضات و همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان، تلاش می‌کنیم طرح چهار خطه شدن این محور تا پایان سال تکمیل شود و به بهره‌برداری برسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آقای اکبر بهنام‌جو استاندار قم، در جریان بازدید از روند اجرای طرح تعریض جاده ورجان _ کهک گفت: چهارخطه شدن محور ورجان ـ کهک از طرح‌های مهم استان در حوزه ایمنی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل است که تکمیل آن می‌تواند نقش مهمی در تسهیل تردد مردم و مسافران داشته باشد.

وی افزود: این طرح در مجموع حدود ۲ هزار و ۹۰۰ متر عملیات اجرایی شامل احداث باند‌های رفت و برگشت، راست‌سازی مسیر و احداث میادین را شامل می‌شود و هم‌اکنون حدود ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

استاندار قم گفت: برای اجرای این طرح قراردادی به ارزش حدود ۲۴۰ میلیارد تومان منعقد شده و با توجه به اهمیت آن، باید روند اجرا با جدیت بیشتری دنبال شود.

آقای بهنام‌جو با تأکید بر ضرورت رفع موانع موجود در مسیر پروژه خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از معارضات شخصی برطرف شده و با پیگیری فرماندار شهرستان کهک و همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان، موضوع جابه‌جایی تأسیسات آب، برق و گاز نیز باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود تا عملیات اجرایی بدون وقفه ادامه پیدا کند.

وی افزود: با تکمیل این طرح، بخش باقی‌مانده از مسیر چهارخطه قم ـ کهک نیز تکمیل خواهد شد و مردم و گردشگران می‌توانند از یک مسیر ایمن‌تر و مناسب‌تر برای تردد به شهرستان کهک استفاده کنند.

استاندار قم همچنین بر اهمیت گردشگری این محور تأکید کرد و گفت: محور قم ـ کهک علاوه بر اهمیت در حوزه حمل‌ونقل و ایمنی، یکی از مسیر‌های مهم گردشگری استان است و توسعه آن می‌تواند به رونق گردشگری شهرستان کهک نیز کمک کند.

خسرو سامری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم، نیز با اشاره به روند اجرای پروژه گفت: رفع معارضات و هماهنگی با دستگاه‌های خدمات‌رسان برای آزادسازی مسیر با جدیت در حال پیگیری است.

وی افزود: با تکمیل این طرح، محور قم ـ کهک از مسیر پردیسان به‌صورت چهارخطه تکمیل خواهد شد و زمینه برای تردد ایمن‌تر مردم، مسافران و گردشگران فراهم می‌شود.