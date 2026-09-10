رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان قشم گفت: برگزاری منظم نشست‌های کتابخوانی و انتخاب آثار متنوع برای مطالعه و گفت‌و‌گو، کافه کتاب را به یکی از مجموعه‌های فعال در زمینه ترویج کتابخوانی در قشم تبدیل کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، امینه دریانورد اظهار داشت: نشست‌های کتابخوانی زمانی می‌توانند ارتباط مخاطب با کتاب را تقویت کنند که مطالعه یک اثر به گفت‌و‌گو و تبادل نظر میان خوانندگان منجر شود و افراد بتوانند برداشت‌ها و دیدگاه‌های متفاوت خود را درباره محتوای کتاب با یکدیگر در میان بگذارند.

وی افزود: گروه کافه کتاب در کتابخانه اندیشه قشم با برگزاری سلسله‌نشست‌های کتابخوانی تلاش کرده است فضایی برای دورهمی علاقه‌مندان به کتاب و گفت‌و‌گو درباره آثار مختلف فراهم کند.

دریانورد ادامه داد: انتخاب آثار گوناگون برای نشست‌های این گروه، یکی از ویژگی‌های فعالیت آن به شمار می‌رود و موجب شده است اعضای کافه کتاب در هر جلسه با موضوعات و آثار متفاوتی مواجه شوند.

وی بیان کرد: در این نشست‌ها مخاطبان پیش از حضور، کتاب تعیین‌شده را مطالعه می‌کنند و سپس در فضای نشست درباره آن به گفت‌و‌گو می‌پردازند؛ فرآیندی که به اعضا امکان می‌دهد علاوه بر بیان برداشت شخصی خود، با نگاه دیگر خوانندگان نیز آشنا شوند.

دریانورد گفت: یکی از کارکرد‌های مهم نشست‌های کتابخوانی، ایجاد زمینه برای شکل‌گیری گفت‌و‌گو پیرامون یک اثر است؛ زیرا هر خواننده ممکن است بر اساس تجربه، نگاه و برداشت خود، جنبه متفاوتی از یک کتاب را مورد توجه قرار دهد.

وی افزود: زمانی که این برداشت‌ها در یک جمع مطرح می‌شود، اعضا می‌توانند با دیدگاه‌هایی روبه‌رو شوند که شاید هنگام مطالعه فردی کتاب به آنها توجه نکرده باشند و همین تبادل نظر، تجربه خواندن را گسترده‌تر می‌کند.

دریانورد اظهار داشت: ماجد اسلامی و جنید رضوانی از مسئولان برگزارکننده گروه کافه کتاب در کتابخانه اندیشه قشم هستند که پیگیری برگزاری این سلسله نشست‌ها را دنبال می‌کنند و در شکل‌گیری و تداوم برنامه‌های کتابخوانی این گروه نقش دارند.

وی ادامه داد: استمرار برگزاری نشست‌ها و انتخاب منظم آثار مختلف، زمینه حضور مخاطبان علاقه‌مند به کتاب را در این برنامه‌ها فراهم کرده و کافه کتاب توانسته است فعالیت خود را در حوزه نشست‌های کتابخوانی ادامه دهد.

دریانورد گفت: مطالعه یک کتاب می‌تواند تجربه‌ای فردی باشد، اما نشست‌های کتابخوانی این امکان را ایجاد می‌کنند که این تجربه در یک جمع به اشتراک گذاشته شود و خوانندگان درباره موضوعات، برداشت‌ها و نگاه‌های خود نسبت به اثر صحبت کنند.

وی افزود: حضور در چنین نشست‌هایی موجب می‌شود مخاطب علاوه بر مواجهه با متن کتاب، با برداشت سایر اعضا نیز آشنا شود و از زاویه‌های مختلف به یک اثر نگاه کند.

دریانورد بیان کرد: این نوع نشست‌ها می‌تواند انگیزه بیشتری برای مطالعه ایجاد کند، زیرا اعضا برای حضور در جلسه مشخص، مطالعه یک اثر را در برنامه خود قرار می‌دهند و سپس نتیجه مطالعه خود را در یک فضای گفت‌وگومحور با دیگران به اشتراک می‌گذارند.

وی خاطرنشان کرد: استمرار ارتباط مخاطبان با کتاب، یکی از موضوعاتی است که در فعالیت‌های کتابخوانی اهمیت دارد و نشست‌های منظم می‌توانند زمینه‌ای برای حفظ این ارتباط فراهم کنند.

دریانورد اظهار داشت: انتخاب آثار مختلف برای نشست‌های کافه کتاب، این فرصت را برای اعضا فراهم می‌کند که در جلسات گوناگون با کتاب‌ها و موضوعات متفاوت مواجه شوند و تجربه‌های متنوعی از مطالعه داشته باشند.

وی افزود: تنوع آثار انتخاب‌شده در کنار گفت‌و‌گو‌های شکل‌گرفته میان اعضا، بخش مهمی از روند برگزاری این نشست‌هاست و باعث می‌شود هر جلسه موضوع و محتوای خاص خود را داشته باشد.

دریانورد ادامه داد: کافه کتاب در کتابخانه اندیشه قشم با تکیه بر همین روند، برگزاری سلسله‌جلسات کتابخوانی را دنبال کرده و مسئولان برگزارکننده نیز پیگیر استمرار این نشست‌ها هستند.

وی گفت: کتابخانه می‌تواند علاوه بر فراهم کردن امکان دسترسی مخاطبان به منابع مطالعاتی، بستری برای شکل‌گیری ارتباط میان خوانندگان و گفت‌و‌گو درباره کتاب نیز باشد و نشست‌های کتابخوانی در همین چارچوب برگزار می‌شوند.

دریانورد تأکید کرد: گفت‌و‌گو درباره یک کتاب به خوانندگان کمک می‌کند تجربه مطالعه خود را با دیگران به اشتراک بگذارند و از نگاه‌ها و برداشت‌های متفاوت نسبت به یک اثر مطلع شوند.

وی گفت: هر نشست کتابخوانی می‌تواند فرصتی برای مطالعه یک اثر و سپس گفت‌و‌گو درباره آن باشد و استمرار چنین برنامه‌هایی، ارتباط مخاطبان با کتاب را در قالب یک فعالیت جمعی دنبال می‌کند.

دریانورد افزود: فعالیت کافه کتاب در کتابخانه اندیشه قشم نیز بر همین اساس دنبال می‌شود و انتخاب منظم آثار و برگزاری سلسله‌نشست‌ها، محور اصلی فعالیت این گروه در حوزه کتابخوانی است.

وی بیان کرد: حضور ماجد اسلامی و جنید رضوانی در پیگیری و برگزاری نشست‌های کافه کتاب نیز به استمرار این برنامه‌ها کمک کرده است و این جلسات با هدف فراهم کردن زمینه مطالعه و گفت‌و‌گو درباره آثار مختلف برگزار می‌شود.

گروه کافه کتاب در کتابخانه اندیشه قشم با برگزاری نشست‌های کتابخوانی، تلاش دارد مطالعه آثار مختلف را به بستری برای گفت‌و‌گو و تبادل دیدگاه میان علاقه‌مندان به کتاب تبدیل کند؛ رویکردی که در آن، خوانندگان پس از مطالعه یک اثر، برداشت‌های خود را با دیگر اعضای نشست در میان می گذارند و با نگاه‌های متفاوت نسبت به همان کتاب آشنا می‌شوند.