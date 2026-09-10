اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی اعلام کرد: بارش‌های رگباری از بعدازظهر ۲۰ شهریور در نیمه شمالی استان آغاز و طی روز‌های آینده به مناطق مرکزی و جنوبی گسترش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی در آخرین گزارش هواشناسی خود اعلام کرد که جو استان طی شبانه‌روز گذشته آرام و پایدار بوده و این شرایط امروز نیز ادامه خواهد داشت.

بر اساس گزارش هواشناسی آذربایجان غربی، از بعدازظهر فردا با ورود تدریجی امواج بارشی، رگبار‌های متناوب باران همراه با رعدوبرق و وزش باد در نیمه شمالی استان آغاز می‌شود و طی روز‌های شنبه و یکشنبه به مناطق مرکزی و تا حدودی جنوبی استان نیز گسترش خواهد یافت.

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی همچنین اعلام کرد: با توجه به هشدار سطح زرد صادرشده، طی این مدت به‌ویژه در نیمه شمالی استان، احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها وجود دارد.

بر اساس اعلام این اداره، با وجود افزایش نسبی دمای بیشینه در روز‌های آینده، تغییرات دمایی چندان محسوس نخواهد بود و هوای خنک همچنان در سطح استان ماندگار است.

در ۲۴ ساعت گذشته نیز تخت سلیمان تکاب با دمای ۳.۳ درجه سلسیوس خنک‌ترین و بوکان و پیرانشهر با دمای ۲۹.۹ درجه سلسیوس گرم‌ترین نقاط آذربایجان غربی گزارش شدند.