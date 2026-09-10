رزمایش تخصصی امداد و نجات غواصی آتش‌نشانان گیلان و قزوین با شرکت غواصان زبده آتش نشانی از قزوین، رشت، لاهیجان و بندرانزلی در منطقه سقالکسار رشت برگزار شد.

برگزاری رزمایش تخصصی امداد و نجات غواصی آتش‌نشانان گیلان و قزوین به میزبانی رشت

برگزاری رزمایش تخصصی امداد و نجات غواصی آتش‌نشانان گیلان و قزوین به میزبانی رشت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رزمایش تخصصی جست‌و‌جو و نجات غواصی با حضور آتش‌نشانان و غواصان زبده سازمان‌های آتش‌نشانی و خدمات ایمنی رشت، قزوین، لاهیجان و بندرانزلی، به میزبانی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی رشت در منطقه سقالکسار این شهرستان برگزار شد.

این رزمایش با هدف ارتقای آمادگی عملیاتی، افزایش هماهنگی و هم‌پوشانی نیرو‌های امدادی در حوادث آبی منطقه‌ای، به روزرسانی تکنیک‌های غواصی در آب‌های کدر با عمق بالا و تمرین راه کار‌های سریع نجات اجرا شد.

گروه‌های تخصصی غواصی آتش‌نشانی همه ساله علاوه بر پاسخ به حوادث شهری، مأموریت‌های حساس، خطیر و متعددی را در نجات افراد گرفتار و یا جستجوی افراد غرق شده در چاه‌ها، رودخانه‌های خروشان، تالاب‌ها، دریا و دریاچه‌ها با موفقیت انجام می‌دهند.

سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت به شهروندان و مسافران توصیه کرد: با توجه به خطرات ناشناخته منابع آبی طبیعی و سدها، از شنا و ورود به حریم ناامن این مناطق خودداری کنند.