امسال خراسان شمالی ۷۲۶ سواد آموز داشت و تعدادی از مدارس به عنوان پایگاه‌های سواد آموزی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، معاون سوادآموزی اداره‌کل آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: ۷۲۶ نفر در رده‌های سنی ۱۰ تا ۶۰ سال در سه دوره سوادآموزی، تحکیم و انتقال سواد این استان زیر پوشش آموزش‌های رایگان قرار گرفتند.

راحله باباپور گفت: از مجموع افراد تحت پوشش دوره‌های سوادآموزی استان، ۹۸ نفر در دوره سوادآموزی، ۱۰۵ نفر در دوره تحکیم سواد و ۵۲۳ نفر نیز در دوره انتقال سواد قرار دارند.