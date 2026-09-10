شهردار شیراز:
حل مسائل بانوان نیازمند نگاه تخصصی و همکاری همه دستگاهها
شهردار شیراز: حل مسائل بانوان نیازمند نگاه تخصصی و همکاری همه دستگاههاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، شهردار شیراز: حل مسائل بانوان نیازمند نگاه تخصصی و همکاری همه دستگاههاست.
محمدحسن اسدی، شهردار شیراز گفت: سومین همایش ملی مطالعات میانرشتهای زنان با همکاری دانشگاه فاطمیه، شورای اسلامی شهر و شهرداری شیراز برگزار شده و هدف آن بررسی تخصصی مسائل و نیازهای بانوان است.
وی افزود: بانوان بخش قابل توجهی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند و موضوعاتی همچون اشتغال، ازدواج، فرزندآوری و مسائل اجتماعی آنان باید بهصورت تخصصی مورد توجه قرار گیرد.
اسدی با بیان اینکه مسائل بانوان موضوعی احساسی نیست، اظهار کرد: این موضوع، مسئلهای پیچیده، فنی و چندبعدی است و برای پاسخگویی به نیازهای بانوان باید میان دستگاههای مختلف همکاری و همافزایی وجود داشته باشد.
شهردار شیراز ادامه داد: برگزاری این همایش و نشستهای تخصصی میتواند فتح بابی برای شناسایی دقیقتر مسائل بانوان و ارائه راهکارهای عملی باشد؛ چرا که با برگزاری یک همایش و چند نشست، مشکلات این حوزه برطرف نخواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت موضوع ازدواج و فرزندآوری گفت: اگر امروز برای این مسائل چارهاندیشی نشود، مشکلات موجود در آینده به ابرمشکل تبدیل خواهد شد.
اسدی درباره نقش شهرداری شیراز در حمایت از بانوان نیز گفت: بیش از هزار بانوی شاغل در شهرداری فعالیت میکنند و تعدادی از مدیران ارشد شهری نیز از بانوان هستند.
وی افزود: شهرداری و مدیریت شهری میتوانند با توسعه زیرساختهایی مانند بوستانها، باغات و فضاهای مناسب بانوان و همچنین تقویت حملونقل عمومی از جمله اتوبوس و مترو، در تسهیل زندگی و رفع بخشی از مشکلات بانوان نقش مؤثری ایفا کنند.
شهردار شیراز تأکید کرد: موضوعات مربوط به بانوان باید با نگاه ویژه، تخصصی و با همکاری همه دستگاهها دنبال شود تا بتوان بخشی از مشکلات این قشر مهم جامعه را کاهش داد.