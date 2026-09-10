استاندار لرستان گفت:فرهنگیان و معلمین از ارکان مهم و اثرگذار توسعه استان با پرورش نسل علمی و متعهد هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سید سعید شاهرخی در شورای آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت و نقش شورای آموزش و پرورش، اظهار داشت: جایگاه و اهمیت این شورا باید به خوبی درک و تبیین شود. این شورا باید از طریق دبیرخانه قوی، دستورکار قوی و پیگیری ویژه، مصوبات مهمی برای توسعه اهداف آموزشی، وضع و اجرا کند.

شاهرخی اظهار کرد: ظرفیت شورای آموزش و پرورش در استان باید فعال شود تا مدیران همه دستگاه‌های اجرایی پای کار بیایند و همه ادارات مکلف به همکاری با آموزش و پرورش هستند.

وی ادامه‌داد: اجرای کارهای عمیق و اثرگذار به دور از نمایش و اجرای شایسته‌سالاری، در امر آموزش و پرورش ضروری است و خوشبختانه امروز، دوز آموزش در این حوزه بیشتر از سیاست است.

نماینده عالی دولت در لرستان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت انجمن اولیا و مربیان گفت: در این حوزه باید بین مردم و اولیاء، ارتباط نزدیکی وجود داشته باشد. حدود ۳۶۰ هزار نفر جمعیت دانش آموزان یعنی حدود ۸۰ درصد جمعیت استان تحت تأثیر انجمن اولیا و مربیان است و باید این انجمن در استان، تقویت شود.

شاهرخی همچنین با اشاره به ارتقا یک نمره‌ای معدل آموزشی در همه مقاطع تحصیلی استان، افزود: این کار نیازمند تلاش ویژه است که از مجموعه آموزش و پرورش استان در این زمینه، قدردانی می‌کنیم و البته این معدل باید بیشتر افزایش یابد.

وی با تاکید بر اجرای برنامه عملیاتی همراه با نظارت در بخش‌های مختلف آموزش و پرورش و فضاهای فیزیکی و...، ادامه‌داد: مولدسازی در این حوزه بسیار موثر است که خوشبختانه آموزش و پرورش در این زمینه خوب عمل کرده ولی برای تحقق برنامه‌های آموزشی باید بیشتر فعال شود.

شاهرخی تاکید کرد: از همه ظرفیت‌ها برای مولدسازی استفاده کنید تا ارزش افزایی برای املاک صورت بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: از ظرفیت بخش خصوصی بویژه در زمینه مدرسه‌سازی استفاده شود.

استاندار لرستان در پایان با اشاره به ضرورت توسعه فضاهای فنی و حرفه‌ای در آموزش و پرورش، گفت: بصورت ویژه برای ایجاد فضاهای فنی و حرفه‌ای ورود کنید و کار فنی و تخصصی در این زمینه انجام دهید.