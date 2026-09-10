سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن گفت: نیرو‌های مسلح یمن به یک عملیات نظامی منحصر‌به‌فرد و گسترده دست زدند که در آن شرکت آرامکو در اب‌ها و نجران، یک شهرک اقتصادی و آرامکو جیزان و پایگاه هوایی خمیس مشیط، هدف قرار گرفت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، از صنعا ، جبهه‌های یمن از هر سو میان نیرو‌های یمنی و نیرو‌های وابسته به عربستان سعودی در آتش است، این تبادل آتش در پی عملیات دریایی یمن علیه کشتی‌های سعودی صورت گرفت که برای شکستن محاصره ده ساله این به حرکت درآمده بودند. همزمان، عربستان سعودی به کشتار‌های دسته جمعی و هدف قرار دادن شهر‌های یمن اقدام کرد تا از مزدوران خود در زمین پشتیبانی کند. این امر به واکنش‌های نظامی بی‌سابقه‌ای از سوی یمن انجامید که عمق عربستان را هدف قرار داد.

یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن گفت: نیرو‌های مسلح یمن به یک عملیات نظامی منحصر‌به‌فرد و گسترده دست زدند که در آن شرکت آرامکو در اب‌ها و نجران، یک شهرک اقتصادی و آرامکو جیزان و پایگاه هوایی خمیس مشیط، هدف قرار گرفت. این حملات با ده‌ها موشک بالستیک و پهپاد صورت گرفت. حملات دقیق و مستقیم بود و خسارت‌های زیادی در پی داشت.

در میدان نیز، نیرو‌های مسلح یمن در ساحل غربی مشرف به دریای سرخ موفق شدند بر مناطق کوهستانی راهبردی متعلق به استان تعز در غرب یمن مسلط شوند؛ استانی که تنگه راهبردی باب‌المندب در آن قرار دارد. نیرو‌های یمنی با وجود حجم سنگین حملات هوایی سعودی به تنگه باب‌المندب نزدیک شدند و بر مناطق گسترده‌ای در بخش وازعیه تسلط یافتند.

عبدالرحمن الاهنومی مدیر روابط عمومی تلویزیون یمن می‌گوید: عملیات نیرو‌های مسلح در غرب تعز و دیگر مناطق، برای مقابله با جذب نیرو و دیگر اقدامات عربستان صورت گرفت که هدف آنها منصرف کردن مردم یمن از عملیات شکستن محاصره است. نیرو‌های مسلح پیشروی‌های زیادی داشته‌اند که در ساعات آینده بیشتر درباره آنها خواهید شنید.

در شرق یمن، سعودی گروه‌های وفادار به خود را به جلو راند تا در مناطق مرزی استان جوف نفوذ کنند، اما به سرعت متحمل تلفات جانی در میدان شدند. نیرو‌های یمنی بار دیگر ابتکار عمل میدانی را به دست گرفتند و نیرو‌های وابسته به عربستان را تعقیب کردند، با وجود کشتاری که جنگنده‌های سعودی با هدف‌گیری زندان مرکزی جوف مرتکب شدند. این حمله به شهادت نزدیک به سی تن از زندانیان، کارکنان و بازدیدکنندگان انجامید.

درگیری‌ها شدت می‌یابد و روند اوضاع روزانه در یمن تغییر می‌کند و پیش بینی می‌شود با اصرار یمن بر تثبیت معادله بازدارندگی نظامی در میدان، روند اوضاع تشدید شود.