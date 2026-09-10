محمد حسین محمدی گفت: مخازن آب آشامیدنی روستا‌های گدارنمک و پشته ماژین به زودی احداث می‌شود و علاوه بر این دو روستا؛ مشکل افت فشار آب در روستا‌های وحدت آباد و شهید باهنر ماژین مرتفع خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مدیرکل امور روستایی آب و فاضلاب کشور در نشست با اسدالله چراغی از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، دهیاران و اعضای شورا‌های اسلامی روستا‌های بخش مرکزی ماژین؛ از توابع شهرستان دره‌شهر، با بیان این که مخازن آب آشامیدنی در روستا‌های گدارنمک و پشته ماژین به زودی ساخته می‌شود، اظهار کرد: اصلاح شبکه توزیع آب آشامیدنی روستا‌های ماژین نیاز به تامین منابع مالی دارد؛ اما با اولویت‌بندی در مناطق بسیار فرسوده؛ بخشی از شبکه توزیع در سال جاری انجام خواهد گرفت.

همچنین در این نشست؛ نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی گفت: ترمیم و بهسازی شبکه آب آشامیدنی روستا‌ها با هدف بهره‌مندی مردم از آب سالم و پایدار صورت می‌گیرد.

اسدالله چراغی افزود: مخازن آب آشامیدنی فرسوده در اولویت قرار گرفته است و در کمترین زمان؛ این مخازن بازسازی می‌شود.