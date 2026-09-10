به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، این اردوی جهادی با هدف اجرای عدالت در سلامت و ارتقای دسترسی ساکنان مناطق روستایی به خدمات تخصصی درمانی، با مشارکت بسیج جامعه پزشکی شهرستان شیروان در روستای پیرشهید اجرا شد.

در این کاروان سلامت، پزشکان متخصص در رشته‌های قلب و عروق، روانپزشکی، داخلی، جراحی، زنان و زایمان، اطفال و اورولوژی به صورت رایگان به اهالی روستا خدمات ویزیت و مشاوره ارائه کردند.

همچنین در حاشیه این اردو، خدمات بهداشتی، مامایی و مشاوره جوانی جمعیت به خانواده‌ها ارائه شد و غربالگری بیماری‌های غیرواگیر شامل دیابت و فشار خون نیز برای اهالی روستا انجام گرفت.