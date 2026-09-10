آغاز اردوی تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان برای حضور در ناگویا
دوازدهمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی بسکتبال باویلچر بانوان در راستای حضور در بازیهای پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، در تهران برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، دوازدهمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی بسکتبال باویلچر بانوان در راستای حضور در بازیهای پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶، از ۱۹ تا ۳۰ شهریور در کمپ تیمهای ملی فدراسیون ورزشهای جانبازان و توان یابان برگزار میشود.
رقیه قاضی لو، رقیه امیری (زنجان)، مهدیه روحانی، رقیه صالحی، فاطمه مولایی، نادیه بلوچی، سیمین مظفری اطهر، فتانه پورآت، مهسا سعادت، هستی همایونی (خراسان رضوی)، زهرا حبیبی (اردبیل) و زهرا نصری (مازندران) ملی پوشانی هستند که تمرینات خود را زیر نظر آذر همایون پور مربی تیم ملی پیگیری میکنند.
حسن پالار مشاور فنی، آیسا ارشدی روانشناس، زهره سعیدی مربی فرهنگی در این اردو ملی پوشان را همراهی میکنند.
مرضیه بابایی سرپرستی این اردو را برعهده دارد.