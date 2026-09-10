در راستای اجرای برنامه‌های تحول قضایی و نظارت مستمر بر عملکرد حوزه های قضایی اولین سفر کاری در دوره مدیریت جدید دستگاه قضایی لرستان رئیس کل دادگستری استان به همراه معاونان و قضات عالی‌رتبه، از شعب دادسرا، دادگاه، دادگاه صلح و حل اختلاف شهرستان بروجرد بازدید و بازرسی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، این سفر که اولین بازدید رسمی رئیس کل جدید دادگستری استان از شهرستان بروجرد محسوب می‌شود، نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه قضایی استان برای ارزیابی میدانی و بدون واسطه از وضعیت موجود و شناسایی نقاط قوت و ضعف در شعب مختلف قضایی است. هدف اصلی از این بازدید،اطمینان از اجرای صحیح قوانین، تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها و افزایش رضایتمندی مراجعان بوده است.

بازدید از شعب مختلف قضایی؛ از دادسرا تا شورای حل اختلاف

هیئت قضایی عالی‌رتبه به ریاست عمران علی‌محمدی؛ رئیس‌کل دادگستری لرستان از تمامی بخش‌های دستگاه قضایی در بروجرد بازدید کردند.

این بازدید شامل شعب دادسرا، دادگاه‌های عمومی و انقلاب و همچنین شعب شوراهای حل اختلاف بود. در طول بازدید، روند کاری، نحوه بایگانی پرونده‌ها، وضعیت فیزیکی شعب و تجهیزات مورد استفاده مورد بررسی قرار گرفت.

گفتگو با قضات، کارکنان و مردم؛شنیدن مستقیم مشکلات و دغدغه‌ها

یکی از محورهای اصلی این بازدید، برقراری ارتباط مستقیم و صمیمانه کارکنان قضایی و اداری و شهروندان با رئیس شورای قضایی استان بود. رئیس کل دادگستری و همراهان با حضور در میان قضات و کارکنان شعب مختلف، ضمن قدردانی از زحمات آنان، به دقت به شنیدن دغدغه‌ها، چالش‌های شغلی و پیشنهادات سازنده آنان پرداختند.

همچنین، در فضایی صمیمی، مردم حاضر در مجتمع‌های قضایی نیز فرصت یافتند تا مشکلات حقوقی و قضایی خود را به صورت مستقیم با مقام عالی قضایی استان در میان بگذارند و راهنمایی‌های لازم را دریافت کنند. این رویکرد، نشان‌دهنده توجه ویژه به حقوق شهروندی و لزوم تسهیل دسترسی مردم به عدالت است.

توجه به شعب حل اختلاف؛ راهبردی برای کاهش ورودی پرونده‌ها

علی‌محمدی بر نقش شوراهای حل اختلاف در کاهش حجم پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها و همچنین ایجاد صلح و سازش میان طرفین دعوا تاکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت میانجی‌گری و رویکرد سازش در حل و فصل اختلافات، خواستار تقویت ظرفیت‌ها و آموزش مستمر اعضای شوراها شد. وی بیان داشت: موفقیت این شعب، مستقیماً به کاهش رضایتمندی عمومی و ایجاد آرامش در جامعه در ارتباط است.

دیدار با امام جمعه بروجرد؛ هم‌افزایی در جهت تحقق اهداف قضایی و اجتماعی

در حاشیه این بازدید، عمران علی‌محمدی رئیس کل دادگستری استان لرستان با امام جمعه شهرستان بروجرد دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، طرفین بر لزوم همکاری و هم‌افزایی هرچه بیشتر دستگاه قضایی و ائمه جمعه در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش، پیشگیری از وقوع جرم، حفظ حقوق عامه و بیت‌المال و همچنین حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید در شهرستان تاکید داشتند. مسائل و اولویت‌های قضایی و اجتماعی شهرستان از محورهای اصلی این گفتگوی سازنده بود.

دادگستری لرستان در مسیر تحول

این بازدید میدانی، گامی مهم در راستای تحقق اهداف سند تحول و تعالی قوه قضاییه در استان لرستان، به ویژه در شهرستان بروجرد محسوب می‌شود.