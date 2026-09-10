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جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حضور در سازمان جهاد دانشگاهی و دانشکده مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدین طوسی، از نزدیک با دستاوردها و ظرفیتهای علمی، فنی و پژوهشی این مجموعه آشنا شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ با هدف آشنایی با دستاوردها و ظرفیتهای علمی، فنی، مهندسی و پژوهشی، ابوالقاسم جراره و دکتر سیدمرتضی محمودی، نمایندگان مردم تهران، و محمد رستمی، نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی، از سازمان جهاد دانشگاهی و دانشکده مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدین طوسی بازدید کردند.
دکتر مظفری، رئیس دانشکده مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدین طوسی، و دکتر مختارانی، رئیس سازمان جهاد دانشگاهی خواجهنصیرالدین طوسی، به همراه معاونان این مجموعه، ضمن معرفی ظرفیتها و توانمندیهای علمی، پژوهشی، فناورانه و تولیدی، گزارشی از فعالیتها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی ارائه کردند. همچنین مهمترین موانع و چالشهای پیشروی توسعه فعالیتهای علمی، پژوهشی، فناورانه و تولیدی تشریح و مطالبات این مجموعه برای توسعه هرچه بیشتر فناوریهای بومی و دانشبنیان مطرح شد.
دکتر نجاتی معاون پژوهشی گزارشی از محصولات، دستاوردها و فناوریهای جهاد دانشگاهی ارائه کرد و بخشی از ظرفیتهای علمی، فناورانه و تولیدی این مجموعه را تشریح نمود. همچنین دکتر صباحی با اشاره به توانمندیهای جهاد دانشگاهی در حوزه فناوری خودروهای برقی، از آمادهسازی نمونه آزمایشی شارژر خودروهای برقی خبر داد و گفت: «امکان بهرهبرداری از این شارژرها وجود دارد و نمونه آزمایشی آن در حال طی مراحل آزمایش است.
محمد رستمی، نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی در این نشست با تأکید بر ضرورت توسعه حملونقل پاک و بهرهگیری از فناوریهای نوین اظهار کرد: «بخش قابلتوجهی از آلودگی هوای تهران ناشی از تردد موتورسیکلتهاست و توسعه استفاده از موتورسیکلتهای برقی میتواند در کاهش آلودگی هوا مؤثر باشد.»
دکتر سیدمرتضی محمودی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ظرفیتهای همکاری میان دانشگاه، صنعت و جهاد دانشگاهی، بر ضرورت بهرهگیری از این ظرفیتها برای اجرای پروژههای فناورانه تأکید کرد. وی پس از بازدید از مجموعه تولیدی سامانههای بصری فرودگاهها، شامل انواع چراغهای فرودگاهی، بر اهمیت بومیسازی فناوریهای نوین مطابق با استانداردهای بینالمللی تأکید و آمادگی خود را برای حمایت از این طرحها اعلام کرد.
وی بر ضرورت همکاری موثر میان صنایع، دانشگاه و جهاد دانشگاهی و وحمایت مجلس از فعالیتهای علمی وپزوهشی در حل مسائل اساسی کشور تاکید کرد
نمایندگان مجلس با همراهی رئیس و معاونان سازمان جهاد دانشگاهی از بخشهای مختلف فعالیتهای علمی فناورانه این مجموعه بازدید کردند و از نزدیک با توانمندیها در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات و محصولات فناورانه، از جمله چراغهای فرودگاهی و گیتهای تردد، آشنا شدند. در جریان این بازدید، توضیحاتی درباره فرآیند طراحی، ساخت، تولید و ظرفیتهای توسعه این محصولات ارائه شد.
نمایندگان مجلس در پایان این نشست بر پیگیری مسائل و مشکلات مطرحشده از طریق مجلس شورای اسلامی تأکید کردند و مقرر شد موضوعات مطرحشده در دستور کار قرار گیرد. همچنین بر تقویت تعامل میان مجلس، دانشگاه، صنعت و جهاد دانشگاهی، حمایت از تولیدات دانشبنیان، توسعه فناوریهای بومی و رفع موانع پیشروی فعالیتهای علمی و فناورانه تأکید شد.