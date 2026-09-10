پخش زنده
امروز: -
رییس اداره میراث فرهنگی سبزوار گفت: پادگان روسها در این شهر بدون هماهنگی و بدون مجوز میراث فرهنگی تخریب شده است و میراث فرهنگی سبزوار با متخلفان برخورد خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مجتبی کاویان روز پنجشنبه در این خصوص افزود: این اثر یکی از بناهای واجد ارزش تاریخی بود و بنابراین اعلام جرم میراث فرهنگی علیه تخریب کنندگان آن اثر تاریخی، قطعی است.
وی در خصوص قدمت تاریخی اثر تخریب شده تاکید کرد: معماری بنا متعلق به دوره پهلوی اول بود و در زمان اشغال ایران توسط روس ها، ارتش روسیه مدتی در این بنا مستقر شد و به همین دلیل به آن پادگان روسها میگویند.
کاویان ادامه داد: راننده لودر پس از تخریب اثر دستگاه لودر را رها کرده و متواری است که به زودی او نیز شناسایی و برخورد قانونی لازم با وی صورت خواهد گرفت.
رییس اداره میراث فرهنگی سبزوار، اضافه کرد: اداره میراث فرهنگی سبزوار بارها به مالک درباره حفاظت از اثر و جلوگیری از تخریب آن هشدار داده بود. اما در روز روشن این اثر تخریب شده است و یگان حفاظت میراث فرهنگی در همکاری با دادستانی سبزوار تحقیقات برای شناسایی تخریب کنندگان پادگان روسها را آغاز کرده است.