فرمانده انتظامی سراب از کشف انبار احتکار کالا‌های اساسی و ارزاق عمومی به ارزش ۱۲ میلیارد ریال و دستگیری یک نفر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،مرتضی فراقی اظهار کرد:در پی دریافت گزارشی مبنی بر احتکار کالا‌های اساسی و ارزاق عمومی در یک انبار ماموران مبارزه با قاچاق کالا موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود:ماموران پس از انجام تحقیقات و شناسایی محل با هماهنگی قضایی از انبار مورد نظر بازرسی کردند که در این عملیات ۲ هزار و ۹۶۸ عدد انواع محصولات شوینده و بهداشتی، ۵۴۰ بسته ۷۰۰ گرمی ماکارونی و ۱۵۵ کیلوگرم چای کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان سراب ارزش کالا‌های احتکار شده را برابر نظر کارشناسان ۱۲ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: انبار مذکور مهروموم و مالک آن نیز شناسایی و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.