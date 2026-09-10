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رئیس مرکز تحقیقات مقاومت میکروبی گفت: در دو تا سه هفته گذشته، شیب خفیفی از افزایش موارد بیماری کرونا را شاهد بودهایم، اما بیشتر این بیماران نیاز به بستری ندارند و علائم در بسیاری از موارد شبیه سرماخوردگی ساده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا صالحی، رئیس مرکز تحقیقات مقاومت میکروبی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیما درباره افزایش موارد ابتلا به کرونا اظهار کرد: متأسفانه کرونا تمام نشده و همچنان وجود دارد. در دو تا سه هفته گذشته، شیب خفیفی از افزایش موارد بیماری را شاهد بودهایم، اما بیشتر این بیماران نیاز به بستری ندارند و علائم بیماری در بسیاری از موارد شبیه آنفلوآنزا و سرماخوردگی ساده است.
وی افزود: علائمی مانند تب خفیف، سردرد و سرفه در برخی بیماران دیده میشود و بعضی افراد ممکن است به چند روز استراحت نیاز داشته باشند. در حال حاضر موارد ابتلا به آنفلوآنزای نوع B نیز مشاهده میشود که میتواند با علائمی مانند کوفتگی، بدندرد و علائم گوارشی از جمله تهوع و استفراغ همراه باشد.
صالحی ادامه داد: بیشتر این بیماران درگیری ریوی قابل توجهی ندارند و به درمانهای سنگین یا بستری شدن نیاز پیدا نمیکنند. نگرانی اصلی ما درباره بیماران پرخطر، از جمله افراد بسیار سالمند، افراد مبتلا به چاقی، نارسایی کلیوی و بیماریهای قلبی، مادران باردار و افرادی است که سیستم ایمنی ضعیفی دارند. این افراد باید مراقبت و احتیاط بیشتری داشته باشند و اگر در میان نزدیکان آنها فردی بیمار است، تا حد امکان از تماس نزدیک با بیمار خودداری کنند و از ماسک استفاده شود.
رئیس مرکز تحقیقات مقاومت میکروبی با بیان اینکه شرایط فعلی در مجموع متعادل است، گفت: با وجود این، افراد پرخطر باید دقت و احتیاط بیشتری داشته باشند. شرایط کنونی قابل مقایسه با دورههای شدید کرونا، مانند سویه دلتا، نیست و میزان درگیریهای شدید بسیار کمتر شده است. پس از سویه اومیکرون و زیرسویههای آن نیز دیگر شدت درگیریهای کلیوی و سایر عوارض شدید دورههای قبلی را کمتر مشاهده کردهایم.
وی درباره گروههای در معرض خطر بیماریهای تنفسی شدید اظهار کرد: افرادی که به آسم و بیماریهای مزمن ریوی مبتلا هستند، بیماران دیالیزی، افراد مبتلا به انواع سرطان، بیمارانی که داروهای سرکوبکننده سیستم ایمنی مصرف میکنند، افراد بالای ۶۵ سال و مبتلایان به دیابت، در صورت ابتلا به عفونتهای تنفسی باید مراقبت بیشتری داشته باشند.
صالحی درباره تفاوت علائم کرونا، سرماخوردگی و آنفلوآنزا نیز گفت: بدون انجام آزمایشهای تخصصی نمیتوان با اطمینان درباره تفاوت این بیماریها اظهار نظر کرد، زیرا کووید-۱۹ در حال حاضر میتواند علائمی شبیه سرماخوردگی داشته باشد. آنفلوآنزا، بهویژه نوع B، نیز ممکن است با علائم گوارشی مانند تهوع، دلپیچه و استفراغ همراه باشد.
وی توصیه کرد: افرادی که دچار علائم کرونا میشوند، اگر جزو گروههای پرخطر هستند، حتماً برای ویزیت و ارزیابی پزشکی مراجعه کنند. سایر افراد نیز بهتر است استراحت کافی داشته باشند و مایعات مصرف کنند. در صورت تشدید سردرد و تب یا شدیدتر شدن سرفهها، مراجعه به پزشک ضروری است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره راههای پیشگیری از انتقال بیماری نیز گفت: افراد مبتلا باید در منزل بمانند و استراحت کنند و تا حد امکان از تماس نزدیک با اعضای خانواده خودداری کنند. اگر فرد بیمار مجبور به خروج از منزل است، باید از ماسک استفاده کند و تا زمان بهبود، از حضور در محیطهایی مانند کلاسهای درس و وسایل حملونقل عمومی که امکان انتقال بیماری به دیگران وجود دارد، خودداری شود.
صالحی تأکید کرد: استفاده از ماسکهای ساده نیز بسیار مهم است و میتواند با جلوگیری از انتقال قطرات تنفسی حاوی ویروس، احتمال انتقال بیماری را کاهش دهد. در کنار آن، شستوشوی مرتب دستها اهمیت زیادی دارد و میتواند تا حد زیادی از ابتلا به ویروسهای تنفسی پیشگیری کند. شستوشوی دستها باید بهطور مرتب با آب و صابون انجام شود و در صورت دسترسی نداشتن به آب و صابون میتوان از محلولهای ضدعفونیکننده مناسب استفاده کرد.