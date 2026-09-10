به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز شامگاه چهارشنبه در برنامه گفت‌و‌گو ویژه خبری شبکه خوزستان با اشاره به اینکه بنزین، گازوئیل و گاز سی ان جی استاندارد و باکیفیت کیفیت در سطح منطقه اهواز در جایگاه‌ها توزیع می‌شود، ادامه داد: این اقدامات با هدف کاهش آلودگی هوا و رعایت نکات زیست محیطی می‌باشد.

پرویز ایدون با اشاره به افزایش نرخ بنزین کارت جایگاه‌های سوخت به ۱۰ هزار تومان بیان کرد: یکی از راه‌های مدیریت مصرف سوخت و کاهش هزینه‌ها برای شهروندان استفاده از سوخت سی ان جی می‌باشد، اظهار کرد: در استان خوزستان بیش از ۶۵ جایگاه سوخت سی ان جی وجود دارد که برخی از آنها غیر فعال هستند.

وی عنوان کرد: برخی از جایگاه‌های غیر فعال مربوط به نهاد‌ها و ادارات از جمله شهرداری‌ها می‌باشد که براساس رایزنی‌ها و برنامه ریزی‌های انجام شده این جایگاه‌ها تملک و به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز خاطر نشان کرد:استفاده بهینه از سوخت سی ان جی موجب رعایت محیط زیست، کاهش آلودگی‌ها و مدیریت اقتصاد خانواده‌ها و کاهش هزینه‌های سوخت خودرو‌ها می‌شود.

ایدون یکی دیگر از راه‌های مدیریت مصرف را تولید خودرو‌های هیبریدی، برقی و کم مصرف دانست و گفت: امروز در دنیا خودرو‌ها با مصرف سه تا چهار لیتر در ۱۰۰ کیلومتر تولید می‌شود و باید در این زمینه حرکت کنیم.

وی با اشاره به اینکه استان خوزستان به عنوان استان برتر در زمینه حمل و نقل انواع محصولات و کالا‌های اساسی، نفتی، کشاورزی و صنعتی در کشدر مطرح می‌باشد، خاطر نشان کرد: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز با توجه به این موقعیت راهبردی استان در تلاش است با تمامی امکانات سوخت مورد نیاز خودرو‌های فعال در زمینه حمل و نقل را تامین کند.

وی با اشاره به اینکه چندین جایگاه نفتگاز در استان برای تامین سوخت خودرو‌های سنگین و گازوئیلی به صورت شبانه روزی فعال هستند، ادامه داد: همچنبت سوخت گازوئیل یورو در برخی جایگاه‌های منطقه اهواز در جهت کاهش آلودگی هوا توزیع می‌شود.