روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: طرح توسعه زیر ساخت‌های هندورابی با رویکرد طبیعت گردی در ۲۰ ماه گذشته در حوزه‌های مخابراتی، اینترنت و خدمات سلامت و درمان اجرا شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: احداث و راه‌اندازی سامانه تلفن همراه با هدف رفع مشکلات ارتباطی ساکنان هندورابی به عنوان یکی از جزایر اقماری کیش در محدوده روستای هندورابی احداث شده است.

پس از تأمین برق مورد نیاز و نصب تجهیزات مخابراتی، این سامانه از بهمن‌ پارسال با فناوری نسل چهارم تلفن همراه (۴G) به بهره‌برداری رسیده و در حال حاضر خدمات مکالمه و اینترنت همراه را به ساکنان روستا ارائه می‌کند.

طرح احداث شبکه فیبرنوری هندورابی به طول تقریبی ۶ کیلومتر، با پیمانکار طرف قرارداد شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش در حال اجراست و تمامی مصالح و تجهیزات موردنیاز طرح خریداری شده و عملیات حفاری در کل مسیر ۶ کیلومتری طرح انجام شده است.

با استقرار تیم درمانی شامل پزشک و بهیار، خدمات دهی مرکز به مراجعه کنندگان افزایش یافته و در مرکز بهداشتی هندورابی با تجهیز امکانات و استفرار نیروی متخصص بازدید‌های دوره‌ای شامل نظارت بر سلامت خانواد‌ها و نمونه برداری از آب آشامیدنی در حال انجام است.