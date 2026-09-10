پخش زنده
امروز: -
مردم مومن و ولایتمدار فارس برای صد و نود و سومین شب متوالی، با حضور حماسی خود حمایت از نیروهای مسلح را اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مردم ولایتمدار فارس برای صد و نود و سومین شب متوالی، با حضور حماسی در خیابانها و سردادن شعارهای کوبنده، همبستگی ملی و حمایت قاطع خود را از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و پاسخهای دندانشکن به تهدیدات دشمنان به نمایش گذاشتند.
در این اجتماعات شبانه که با طنینانداز شدن گلبانگ «اللهاکبر» و شعارهای ضد استکباری، با قدردانی از رشادتها و عملیاتهای غرورآفرین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای جانبرکف مسلح، این ضربات مهلک به استحکامات دشمن را مایه سربلندی امت اسلام و تحقق انتقام خون شهدای وطن دانستند و تأکید کردند تا توقف کامل شرارتها و تهدیدات رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، در میدان حضور خواهند داشت.
شهرستان فسا در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.